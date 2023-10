Recuerdan a ‘Toñito’ con proyecto social

Ciudad Juárez.- El 25 de agosto, varios portales de noticias digitales daban la noticia de que un adolescente de aproximadamente 14 años de edad había sido asesinado de cuatro disparos en la calle San Francisco López de la colonia Manuel Clouthier, era la víctima número 66 de homicidio en el mes de agosto, de acuerdo con reportes oficiales.

Se trataba de Antonio Torres, mejor conocido en su comunidad como “Toñito”, quien había sido asesinado, junto a otra persona, afuera de un domicilio. Hasta la fecha, no se tiene una descripción de la persona que cometió el acto.

Araceli Arellano, de 37 años, quien vive en el sector de San Francisco, conocía de cerca a “Toñito”. Comenta que era amable y respetuoso, pero también consumía drogas desde muy chico debido a que su familia no lo procuraba.

Explica que en vida, el adolescente se la pasaba en el parque conocido como Canchas Deportivas San Francisco, en ocasiones sin haber comido.

“Muchos de aquí lo querían y lo ayudaban con lo que fuera. Yo platicaba con él y le decía que si se metía a un comunitario para aprender de barbería porque él ya se quería salir del mundo de las drogas, me contestaba emocionado que sí era una idea que le agradaba”, dijo Arellano.

En la entrevista, menciona que siempre se ha interesado en crear actividades que ayuden a los adolescentes a tener otra forma de distracción, por lo que al conocer la situación por la que estaba pasando “Toñito”, se le ocurrió la idea de comenzar un proyecto comunitario en el que barberos, de forma voluntaria, se juntaran en el parque para enseñar a otros las técnicas para los cortes de cabello.

“Para mediados de agosto yo ya tenía el itinerario y me acuerdo que le comenté a ‘Toñito’ que el 28 de agosto comenzábamos con las clases, pero desafortunadamente lo matan días antes”, recuerda Arellano.

Ahora, en honor al adolescente, quien principalmente la inspiró, creó el “Proyecto Toñito”, una iniciativa que pretende motivar e incentivar a los adolescentes para aprender de barbería.

“Yo no lo pude rescatar a él, pero sí creo que puedo salvar a otros. Yo me pongo a platicar con los chavos de aquí y de verdad me cuentan historias impactantes, ahí te das cuenta del dolor por el que están pasando y cómo es que deciden andar mal”, dijo Arellano.

Son alrededor de tres barberos que enseñan, bajo un domo, a unos 16 adolescentes. El material que se utiliza son donativos que los propios vecinos dan.

“La ventaja de que ellos practiquen es que vienen muchos niños a jugar futbol con sus familias, y pues a veces se nos juntan las filas porque el corte lo hacemos gratis con tal de que los chavos aprendan”, mencionó Arellano.

La cita es cada domingo de 9:00 a 11:30 de la mañana en el parque Canchas Deportivas San Francisco. Los interesados pueden mandar mensaje a la página oficial de Facebook “Proyecto Toñito” o ir directamente al lugar. También se abre la invitación para quien guste donar sillas, máquinas para cortar cabello, cepillos o alguna otra herramienta.

“En febrero del siguiente año ellos se gradúan y les entregaremos unas constancias por su tiempo y dedicación, porque muchos de aquí ya me han dicho que tienen pensado abrir un negocio”, dijo Arellano.