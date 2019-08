Recuerdan a los fallecidos en misa

Ciudad Juárez— Las 22 personas que fallecieron el sábado 3 de agosto en la tienda Walmart de Cielo Vista en El Paso fueron recordadas ayer en una misa que ofició el obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos en El Punto.

El clérigo mencionó su nombre y apellido, “los recordamos con nuestra oración, con nuestra fe, nos unimos a sus familias en el dolor y en la tristeza”.

“Nos unimos como comunidad en el dolor, pero permanezcamos unidos, fuertes, no debemos caer en la desesperanza, en el sin sentido, es hoy cuando nos toca reaccionar más todavía a favor de la unidad, del respeto de la paz, de la convivencia, de la aceptación mutua, es hoy donde tenemos que hacer un compromiso de fidelidad a Dios”.

Dijo que el miércoles estuvo en Roma y en audiencia pudo encontrarse con el papa Francisco, a quien le comentó que era el obispo de Ciudad Juárez, vecino de la comunidad de El Paso.

“Sí me enteré, qué tristeza; mándales un saludo fraterno a toda la comunidad de El Paso, de Juárez, mi oración, mi preocupación por todos, estoy muy preocupado por todo lo que está pasando en el mundo, esta situación de El Paso se ha lamentablemente, extendido en muchas partes del mundo, es triste es lamentable, me dijo hay que orar mucho, hay que trabajar mucho en la unidad, en el respeto, en la aceptación del otro sin hacer distinción de personas, me insistió mucho hacer oración”, relató el jerarca católico.

El obispo lamentó la muerte de las personas en el ataque a Walmart, dijo que ocurrió por un pensamiento egoísta, desequilibrado y “lleno de desorden en su mente y en su corazón”.





[email protected]