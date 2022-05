Recuerdan a judoca como ‘un excelente ser humano’

Ciudad Juárez.— Durante una competencia de judo de la Universiada Nacional falleció ayer el atleta David Alejandro Gómez Flores, representante de la Universidad de Guadalajara (UDG), luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en un enfrentamiento individual de la categoría de más de 100 kilogramos, informó la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), sede de la competencia deportiva.

Ante la muerte del deportista, la Dirección General de Protección Civil señaló que momentos previos al incidente se reportó en el mismo lugar a un atleta con lesión de rodilla, quien tuvo que ser trasladado en ambulancia a recibir atención por parte del servicio médico de la UACJ, por lo que no había otra unidad disponible.

“Mientras el deportista lesionado de la rodilla iba en trayecto en una ambulancia de SECAM, la cual está asignada a ese punto, el joven judoka de 24 años sufrió el infarto, por lo que se solicitó el apoyo de la Cruz Roja, quien llegó a las instalaciones del Tecnológico de Juárez para iniciar maniobras de RCP, además de trasladarlo a un nosocomio”, informó la dependencia por medio de un comunicado.

El incidente se registró en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, donde el atleta sufrió un infarto mientras participaba en una competencia de judo, por lo que el servicio médico asignado a ese punto le brindó atención de RCP y posteriormente fue trasladado en código rojo por la unidad 172 de la Cruz Roja al Centro Médico de Especialidades (CME).

La UACJ informó que en el CME el deportista de 24 años fue llevado a terapia intensiva porque se encontraba en situación delicada luego de haberse desvanecido durante una competencia individual de más de 100 kilos, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que el cuerpo técnico de la Universidad de Guadalajara y el rector de la UACJ, Juan Ignacio Camargo Nassar, acudieron al hospital.

“Se estableció comunicación con la familia y con las autoridades de la Universidad de Guadalajara para expresarles solidaridad y atender todo lo relativo a este lamentable fallecimiento”, señaló la UACJ.

Armando Tonatiuh Mondragón Rodríguez, médico especialista de los equipos deportivos de Universidad de Guadalajara, informó que la muerte del deportista David Alejandro Gómez Flores se considera como muerte súbita, pero aclaró que el joven llegó al hospital con signos vitales, donde se siguieron los protocolos intrahospitalarios de reanimación cardiopulmonar.

“Se empezó a marear, a sentirse mal. Se sentó. Le dijo al árbitro que parara, quiso incorporarse nuevamente, no pudo, y ahí es cuando entramos nosotros y ahí cayó en paro (…) No hubo un golpe, no hubo un evento que desencadenara eso”, explicó el doctor Mondragón Rodríguez al referir cómo sucedieron los hechos la tarde de ayer.

Además, sobre la atención médica ofrecida al deportista, señaló que todos los médicos de los diferentes equipos colaboraron en la atención siguiendo los protocolos de reanimación, “en estos casos el desenlace es el mismo. Nosotros sabemos, como médicos, es que este tipo de cosas, incluso en un quirófano, no se pueden revertir”, dijo por medio de un comunicado.

Ante lo sucedido, por medio de las redes sociales la ciudadanía y los asistentes de las justas deportivas lamentaron que únicamente se haya asignado una unidad para atender a los atletas y que se haya decidido incrementar el servicio hasta después de que se presentó un incidente que costó la vida de uno de los competidores.

“No es pretexto, la ambulancia salió 10 minutos antes del incidente, llevando a una participante lastimada de rodilla y tobillo, deberían tener dos ambulancias, en paz descanse” y “Es increíble que en una competencia nacional y más en una competencia de contacto donde hay lesiones no tengan una ambulancia de planta”, señalaron en redes sociales.

Sin embargo, la Dirección de Protección Civil señaló que ante la magnitud del evento, en el que participarán 9 mil deportistas procedentes de 150 universidades del país, las sedes donde se realizan las competencias de la Universiada Nacional cuentan con atención médica de forma coordinada con la Cruz Roja Mexicana, Unidades URGE de Gobierno del Estado y Rescate municipal, además de ambulancias privadas.

“El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, ha dispuesto que incremente el número de ambulancias a las que ya se tenían destinadas, las cuales estarán en puntos estratégicos para dirigirse de inmediato cuando una ambulancia tenga que hacer un traslado al hospital”, informó Briones Mota por medio de un comunicado.

La UACJ, anfitriona de las competencias; el ITCJ, sede de la justa de judo; la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos; la Asociación de Judo de Nuevo León, además de amigos y compañeros del atleta David Alejandro Gómez Flores, lamentaron por redes sociales su fallecimiento y desearon pronta resignación a sus familiares.

“Bollito hermano, de verdad que no puedo creer cómo ayer y hoy estábamos abrazados, platicando, jugando y haciendo imitaciones de voz y hoy en tu día de competencia haya sucedido tan terrible tragedia, qué impotencia verte ahí y no poder hacer nada para auxiliarte, qué horrible que haya pasado todo esto y de esta forma, tan rápida, de verdad que no lo merecías, eras de las mejores personas que he conocido en mi vida, siempre ayudando, siempre tan amoroso, tan buena persona, por algo todo el mundo te amaba”, publicó su amigo Gilberto Cardoso en Facebook.

“Te recordaré el resto de mi vida con cariño, todos esos momentos juntos, bromeando, jugando, entrenando, peleando de juego, como si aún fuéramos niños pequeños. Siempre sabías escuchar y decir las palabras que uno necesitaba oír para sentirse mejor y seguir adelante, ahora estás con tu mamita querida”, señaló y compartió fotografías durante los eventos deportivos en que estuvieron juntos.