Recuerdan a héroes caídos por Covid

“Hay que protegernos y proteger a los demás también, porque esto es verídico, esto es difícil, este virus existe y nos está matando”, pidió a la comunidad Bertha Elena González Rocha al colocar un altar de muertos en honor a su esposo, su mamá y su hijo, los dos últimos, víctimas del nuevo coronavirus (Covid-19).

Con sus fotografías en el centro, rodeadas del uniforme de la Cruz Roja, flores, pan de muerto y ambulancias a escala, la mujer recordó la vocación de ayudar a los demás que tenía su hijo, Juan Andrés García González, quien murió a los 34 años de edad, el 7 de junio pasado, debido a las secuelas que dejó el virus en sus pulmones.

Juan Andrés era paramédico de la Cruz Roja y enfermero del Hospital General Regional número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), “le gustaban mucho los burritos de mole… siempre si veía algún accidente se paraba para ayudar a las personas”, recordó su madre.

Mientras colocaba el altar junto con sus nietos y su hija Andriana García, quien también es enfermera, narró que comenzaron a ponerlo el pasado 28 de octubre y lo levantaran el día 3 de noviembre, como marcan las tradiciones.

“Para mí ha sido muy difícil este año, es la primera vez que pongo un altar, y más que nada a nuestros seres que no nos dieron tiempo ni de despedirnos. Mi sentimiento es un gran dolor por esta gran pérdida y porque muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de despedirnos, no ha habido oportunidad de darnos un adiós, darnos una bendición, únicamente entraron al hospital y ya no los vimos”, confesó.

Andrés provenía de una familia con vocación de servicio, su pasión por ayudar a la gente le hizo primero seguir los pasos de sus padres, como paramédico en la Cruz Roja, desde 2007, donde trabajó en los años de mayor violencia en Ciudad Juárez.

Mientras que su mamá fue parte de la primera generación de mujeres socorristas en la Cruz Roja de esta frontera, Andrés fue el primero hijo de una pareja de socorristas en convertirse también en aliado de la benemérita.

Después comenzó a trabajar en el área de la cocina en el IMSS, y mientras seguía apoyando en la Cruz Roja estudiaba para enfermero, carrera de la cual se graduó hace un año “con la calificación máxima”; quería convertirse en enfermero general geriátrico, destacó su mamá.

“Este altar está dedicado especialmente a mi hijo, porque yo lo estoy esperando, lo estoy esperando para podernos despedir, su bendición la tiene, pero más que nada para decirle: gracias, hijo, gracias por haber sido mi hijo, los amo y estoy muy, muy orgullosa de todo lo que hiciste en la vida, porque sé que tu misión por la que fuiste enviado a la Tierra fue cumplida. Fue muy poco el tiempo, en muy poco tiempo cumpliste tu misión, pero yo sé que la cumpliste. Siempre serás bienvenido hijo, descansa en paz”, fueron las palabras que la madre dedicó a su hijo frente a su foto colocada en el altar.

Con olor a incienso, bajo un árbol de buganvilia, una cruz blanca con aserrín y hojas de flores de cempasúchil, la familia colocó el altar en el que también puso comida, pan, veladoras y anhelos de recibir las almas de sus muertos.

“Estas ambulancias representan lo que ellos siempre fueron en su vida, tanto mi esposo, como mi hijo y yo, siempre hemos sido voluntarios. Para mi hijo representaba el poder ayudar, ayudaba a toda la gente; está también su casco, que era también de su papá (…) para él siempre fue un orgullo hablar de su padre”, relató sobre la camisa y las ambulancias a escala que colocó en el altar.

El nuevo coronavirus que atacó a su familia le quitó la vida el 7 de mayo a su mamá Modesta González, quien murió cuando Andrés estaba en terapia intensiva.

El 22 de abril llegó al trabajo con fiebre, con dolor de cabeza y con tos, y lo regresaron a su casa. El 27, le dijo a su familia que ya no podía respirar y lo internaron en el área Covid del HGR 66.

Al día siguiente lo intubaron y el lunes 18 de mayo le quitaron el tubo, y se mantuvo hospitalizado, hasta que el domingo 7 de junio lo dieron de alta a medio día ya negativo al virus, pero ese mismo día en la tarde comenzó empezó a sentirse mal nuevamente y sus compañeros de Cruz Roja lo trasladaron a un hospital particular, donde murió debido al daño que el Covid-19 provocó en sus pulmones.

“Casi no podía hablar, era lo único que me decía, ‘me morí’”, recordó quien al igual que su hija es sobreviviente del Covid-19.

Ambas pidieron a la comunidad cuidarse y cuidar a los demás, ya que mientras trabajadores de la salud como Andrés han dado la vida para salvar las de los demás, su hermana Adriana continúa todos los días trabajando por la salud de las nuevas vidas en IMSS.