Recrea la ciudad en ‘chiquito’

Ciudad Juárez.- Con elementos clásicos de algunos lugares de las calles de Ciudad Juárez, Luis Eduardo De León Contreras crea piezas minúsculas, como edificaciones, negocios y estructuras.

El diseñador tiene casi un año y medio dedicado al proyecto “Chiquitos”, inspirado para elaborar con diversos materiales reciclados como cartón, plástico, madera y metal, desde una tiendita de barrio hasta una obra para la plataforma HBO en miniatura.

“Mis objetos están inspirados en la cultura mexicana, me gusta salir a dar una vuelta a las calles detectar cuáles son características principales de las tiendas, de las calles que hay en los negocios de barrio, luego diseño una pieza y vacío todas esas características”, comentó.

Luis Eduardo pudo desarrollar su talento gracias a su gusto por las miniaturas, pues desde niño tenía juguetes pequeños que desarmaba, se entretenía con plastilina, era curioso, observador, y desde los 16 años ha trabajado fabricando muebles.

Él es estudiante del quinto semestre de la carrera de Diseño Industrial, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en donde empezó a realizar maquetas que lo impulsaron a intentar elaborar este tipo de piezas.

“Mi gusto por las miniaturas empezó desde que era niño, tengo 35 años y tengo todavía juguetes en miniatura; entonces, me gustó mucho, pero ya que entré a la universidad y empecé a ver proyectos en maquetas, pensé en intentarlo, hasta que pasó lo de la pandemia, y necesitaba tener un trabajo extra porque estar encerrado me estaba afectando demasiado emocionalmente”, contó.

Sus diseños se han exhibido en diez bazares culturales. Este año expuso durante el mes de febrero en el Centro Cultural de las Fronteras (CCF), en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, y realizó una pieza para la plataforma de streaming HBO, inspirada en una serie mexicana.

“He tenido la suerte de que les ha gustado bastante, también le he hecho piezas a raperos mexicanos como Simpson Ahuevo, y vendí la pieza Abarrotes Rosy para el Dj Cabizbajo”, dijo el entrevistado.

Otros materiales que usa para sus proyectos son latas vacías, empaques de botellas, tapas y desodorantes en más de 16 esculturas grandes, que están compuestas a su vez otras pequeñas obras, por lo que contabilizó alrededor de 70 piezas.

El tiempo que se tarda en construir la estructura varía de acuerdo al tamaño, la dificultad y número de componentes, pero como mínimo debe trabajar en su proyecto una semana. Para construir “Una Calle en Juárez” necesitó de casi cuatro meses, mencionó.

“Nunca me había atrevido a hacer arte porque tenía la idea de que debía tener dinero, ser familiar de alguien reconocido o tener contactos, no tengo ninguna de las tres, y era algo muy improbable; sin embargo, en el momento en que vi que esto movía, entonces sí me sorprendí por el afecto y el cariño que tiene la gente porque me ha ayudado a compartir. La verdad muy bonito, y hasta ahorita es de las mejores cosas que me ha pasado con el proyecto de las miniaturas”, expresó.