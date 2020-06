Recrea el patrimonio juarense

Cortesía Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez— Es un apasionado del patrimonio histórico y arquitectónico de Ciudad Juárez, por eso cuando ve que le hacen modificaciones o se deteriora alguno de los pocos edificios antiguos que hay aquí, Miguel Ángel hace una réplica para enseñarle a la comunidad el estado en que se encuentran estos inmuebles, pues la mayoría están en condiciones lamentables.

Es por eso que aprovechando los conocimientos adquiridos como estudiante de Arquitectura en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y su habilidad para la creación de maquetas, Miguel Ángel Espejel Cadena decidió crear lo que llama esculturas hiperrealistas de los edificios emblemáticos de la zona Centro de la ciudad.

“Estas esculturas”, explica, “son maquetas que muestran la realidad de cómo se encuentran los edificios históricos de nuestra ciudad, por eso, si tenemos uno de ellos y se encuentra en ruinas, la idea es plasmarlo tal y como está, que en la maqueta se refleje la realidad para que el ciudadano juarense reflexione sobre el patrimonio que tiene en su ciudad y haga algo por cambiar esta situación”.

Es por eso que en cada una de sus obras, este estudiante del décimo semestre de Arquitectura busca reflejar la realidad de los edificios históricos que aún están de pie en esta frontera, y como lo pretenden grupos de historiadores, buscar que sean rescatados, se haga el mantenimiento adecuado y los conserven para las futuras generaciones de juarenses.

Por su trabajo como escultor, Miguel Ángel fue galardonado hace dos años como autor de las primeras maquetas hiperrealistas en Ciudad Juárez y en el 2016 creó la maqueta oficial de la Catedral de Ciudad Juárez.

Vende esculturas hiperrealistas

Ha participado como expositor y conferencista con temas del Centro Histórico en varios museos, instituciones educativas y grupos colegiados de profesionistas, entre ellos en el mismo Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la UACJ.

Además lo ha hecho en la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, en el Centro Cultural de las Fronteras, en el Centro Cultural Paso del Norte, en la Plaza Cervantina, en la Sala de Arte “Germán Valdés Tin Tan” y en distintos sitios de El Paso, Texas, entre ellos el Colegio de la Comunidad y la Escuela de Arquitectura de El Paso.

Su dedicación por aplicar la arquitectura en el rescate de la historia de la ciudad, además de otros factores, le han valido el reconocimiento en su alma mater, en la que fue nombrado como alumno integral, y en el 2018 fue ganador del Premio Municipal de la Juventud Ciudad Juárez en la categoría artista.

Sin embargo, la falta de espacio en su casa y porque no puede seguir exhibiendo estas obras debido a la pandemia de coronavirus, lo han llevado a venderlas; hasta ahora le han comprado personas de esta frontera, de la ciudad de Chihuahua y próximamente de El Paso, Texas.

Son alrededor de una docena de esculturas hiperrealistas las que Espejel Cadena tiene a la venta en distintos precios, algunas de mil pesos, otras de mil 500 o más, según de la que se trate.

Entre estas maquetas están dos que representan edificios de la Plaza Cervantina, tal y como se encuentran, sin enjarre en algunas áreas; el Hotel Juárez, situado en la avenida Juárez y el Edificio Morán, que se localiza en la misma calle y que se distingue porque en la pared del lado norte tiene el mural de Juan Gabriel.

Además están a la venta dos maquetas del interior del Cine Victoria, una de las torres de la Catedral a la Virgen de Guadalupe; la maqueta de esta catedral y el edificio donde se encontraba el Cine Plaza, por la avenida 16 de Septiembre.

“La venta de estas esculturas es por la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, ya que por estar cerrados los museos y otros centros culturales, no se pueden exhibir y no se sabe cuánto va a durar esta situación, por eso decidí venderlas para que no se amontonen en la casa, pues no tengo el espacio suficiente para conservarlas”, explicó.

Asimismo, dice que son varios los comentarios en cuanto al precio de estas obras, ya que algunos le comentan que están muy baratas, otros que son caras, pero él considera que es realista en cuanto a esto, pues están nuevas y para hacerlas les dedicó tiempo y trabajo.

Los interesados en adquirirlas, comentó, pueden consultar sobre esto en la red social Facebook con su nombre.

Miguel Ángel dio a conocer que junto con un ingeniero trabaja en un proyecto que tendrá impacto social, porque se trata de crear esculturas que puedan ser apreciadas por las personas invidentes.

La intención es que las personas con discapacidad visual puedan reconocer un edificio histórico de Ciudad Juárez a través del tacto, se trata de una maqueta háptica, pero aún falta algo de financiamiento para concretar este proyecto, indicó.

De inicio, comenta Ángel, se trabaja en la fachada de la Catedral a la Virgen de Guadalupe en esta ciudad, para lo cual se utiliza tecnología para impresión en 3D.

“Es un proyecto en el que estamos desde hace tres años, pero no lo hemos aterrizado porque aún nos faltan recursos, necesitamos apoyo en financiamiento, pero esperamos obtenerlo y concretar el plan”, dijo el estudiante. “Mientras tanto”, dice Miguel Ángel, “seguiré trabajando por la conservación de los edificios históricos de la ciudad, en especial los de la zona Centro, que son la base del crecimiento y desarrollo de esta frontera”.