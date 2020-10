Recrea artista la realidad juarense

El Diario

Ciudad Juárez.- A través del arte, Adrián Reyes ha buscado ofrecer a los juarenses un sentido de pertenencia a esta ciudad, ya sea elaborando retratos de puntos particulares de la frontera, hasta elaborar unidades a escala del transporte urbano para despertar en la gente recuerdos y otros sentimientos.

Desde hace apenas dos años, Adrián egresó de la carrera de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, actualmente tiene 25 de años de edad y acaba de iniciar una maestría en Diseño Industrial.

“Siempre me gustó mucho dibujar, además de que me quería hacer películas, esa es la razón por la que decidí estudiar esta profesión, y ahora me gustaría poder plasmar la realidad de esta ciudad a través de mis obras”, comentó.

Adrián cuenta con una página en Facebook, donde constantemente está compartiendo varias de sus obras, desde dibujos y retratos, hasta la recreación de las llamadas “ruteras”, tan características de esta frontera.

Hace una semana, Adrián Reyes publicó sus camiones a escala en la página de Facebook Hecho en Frontera Jrz&Ep y la reacción de los usuarios fue inmediata, recibió toda clase de felicitaciones como la de Roy Corleone, en la que apreció su trabajo. Lourdes Zamora incluso anexó una fotografía de un camión de la línea 1-A Express y le solicitó una réplica del vehículo ofreciéndole pagar por ella.

Hasta anécdotas en el transporte público compartieron algunos como Damiana Nolasco, quien escribió “me recordó cuando me caí de boca del Granjero x la casas grandes porque el we del chofer apenas baje el pie y le dio a madre al Camión.. Puras vergüenzas pasa uno, brazos dislocados… muy buen trabajo (sic).

El Diario (ED).- ¿De dónde nace el interés por hacer los camiones a escala?

Adrián Reyes (AR).- “En esta cuarentena me centré en hacer trabajos de cosas muy locales, comencé a hacer ilustraciones de edificios que me encontraba en la ciudad y de pronto me nació la idea de hacer los camiones miniatura, compré algunos y empecé a pintarlos como las líneas que veía o me acordada que hay aquí”.

“El objetivo era ver si podía hacer algo con mis habilidades, con lo cual los juarenses se pudieran identificar. Lo bonito del proyecto es que no intento decir si los camiones están bien o mal, eso depende de la perspectiva que cada quien tenga, sino que el interés es mostrar la realidad que se vive en el transporte público y que a la gente les detone recuerdos de lo que han tenido que pasar en estas unidades”, dijo.

ED.- ¿Cómo consideras que tu trabajo puede ayudar a mejorar el transporte en la ciudad?

AR.- “Mi obra no juzga ni glorifica las ruteras, sólo quería darle algo a la comunidad de Juárez con lo que se sintiera identificada... tal vez no mejore el transporte, pero puede que tenga otros impactos, como hacer que las personas acepten la realidad y desde ahí, la comunidad pueda proponer opciones de mejora o simplemente al darse cuenta de las condiciones decidan comenzar a hacer un buen uso de los camiones”.

Para la elección de camiones, Adrián realizó una breve encuesta a través de las redes sociales, para pedir a los usuarios algunas anécdotas del transporte urbano y cuáles eran las líneas más recordadas, con la intención de “trasladar una visión de las calles de una manera honesta”.

Hasta el momento, nuestro entrevistado ha realizado la recreación de tres líneas: Juárez-Aeropuerto, Oriente-Poniente y Poniente-Sur, mientras que está por iniciar el proyecto para pintar otras cinco.

De entre de las líneas más solicitadas para su recreación, destacan la 2L y la Circunvalación, según nos relata Adrián.

Otros de los proyectos que nuestro entrevistado tiene en puerta, es una colaboración con Miguel Espejel, arquitecto juarense que también ha iniciado con recreaciones de edificios particulares de la ciudad; además de que en próximas fechas, Adrián estaría comenzando la planeación de documentales junto a otros compañeros para resaltar algunas trayectorias y características de la ciudad.

ED.- ¿Cuál sería el mensaje que darías a la comunidad para tener una mejor ciudad?

AR.- “Juárez es una ciudad que tiene muchos problemas, no hay que odiarla, aquí hay muchas cosas buenas, empezando por su gente; tal vez los lugares no sean bonitos, pero las vivencias que hay ahí nos demuestran que hay muchas más cosas positivas”.

“Me gusta el desierto en el que está la ciudad, es muy valioso, hay gente de todos lados y de quienes podemos aprender; lo que pudiera decir es que no hay que rajarse, no hay que olvidar lo bueno, ni lo malo… no olvidar la realidad en la que vivimos”, concluyó.