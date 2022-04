Recortan tramo 9 de la troncal II

Luego de un análisis técnico, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) determinó la cancelación de una parte del tramo 9 de la segunda ruta troncal en Ciudad Juárez, recortando así el recorrido que deberán hacer los camiones para regresar por la avenida Vicente Guerrero.

La SCOP mantiene activo un proceso de rescisión de contrato contra Comercializadora, Infraestructura y Maquinaria El Alto S.A. de C.V., originaria de la ciudad de Chihuahua por los retrasos en las adecuaciones del tramo 9 del BRT-2, que comprende desde la avenida Lerdo hasta la calle Helio.

Los trabajos de este tramo fueron suspendidos desde el 26 de noviembre del 2021, debido a que la constructora no contaba con la capacidad suficiente para la conclusión del proyecto, proceso que aún debe ser resuelto por la Función Pública Federal.

Sin embargo, el titular de Obras Públicas del Estado, Carlos Aguilar García, detalló que tras varios análisis, se concluyó que ya no habrá una nueva licitación para la conclusión de los trabajos, que de acuerdo con datos de la dependencia el avance general de la obra era de apenas un 20%.

“Definitivamente se va cancelar esa estación, ya no habrá una licitación para la conclusión de los trabajos, el análisis nos muestra que esa terminal está muy retirada de la estación Catedral y verdaderamente no da para el sistema del BRT-2, entonces sólo queda esperar a que termine el proceso de rescisión de contrato para en un momento dado desmantelar y ocupar el material en otro lado”, comentó.

De acuerdo con el funcionario, una vez tomada la decisión, el recorrido del sistema de transporte se vería modificado, ya que en lugar de llegar hasta la calle Helio, se contemplaría un retorno del camión a la altura de la calle Oro, para posteriormente integrarse a Vicente Guerrero y continuar el recorrido.

“Ya nada más vamos a concluir con la habilitación del par vial con Vicente Guerrero en donde se construirán tres estaciones para terminar el equipamiento y quede cerrado el circuito de ida y regreso del bus; sería probable que el regreso sea por calle Oro y ahí se coloque algún parador para poder ofrecer el servicio”, explicó.

Aguilar García detalló que debido al curso de la cancelación del convenio 144-OP-0057/20-PI-DOP-OBRA, la compañía deberá regresar al Estado un monto que resulte del recurso faltante de amortización, que se estima ronde los 6 millones de pesos, además de una fianza del cien por ciento correspondiente al concepto de anticipo y una fianza más por incumplimiento, que podría ser del 10% del monto total contratado.

Según se muestra en la plataforma CompraNet, el contrato otorgado a la empresa El Alto fue por un monto de 19 millones 934 mil 666.80 pesos con IVA incluido, además de que el plazo para terminar las labores venció desde abril del año pasado.

El titular de la SCOP indicó que la empresa será ingresada a la lista de constructoras “que no cumplen”, lo que podría ser tomado en cuenta para no considerarla para próximos procesos. A diferencia de Urbanizaciones y Construcciones BCH, El Alto aún no puede ser eliminada del padrón de contratistas, debido a que no acumula dos o más rescisiones de contrato.