Recorren obispos de Juárez y El Paso albergues de migrantes

Ciudad Juárez.— Con el fin de conocer la realidad de la migración, los obispos de Juárez, José Guadalupe Torres Campos, y de El Paso, Mark Joseph Seitz, recorrieron cuatro albergues de Ciudad Juárez, junto al arzobispo de Santa Fe, Jhon Wester; a quienes los propios migrantes les narraron los motivos por los que tuvieron que huir de sus hogares.

Los religiosos que visitaron la Casa del Migrante, Casa Eudes, el albergue de Nuestra Señora del Rosario y el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario (CIM), sostuvieron mesas de trabajo para conocer la labor a favor de los migrantes por parte de la iglesia católica; después realizaron una misa y escucharon a los migrantes.

“En la mesa nos sentamos con haitianos, hubo sacerdotes haitianos que están en El Paso, Texas, que hablan inglés, portugués y francés, estuvieron traduciendo, y fue muy interesante la experiencia. En la Casa del Migrante escucharon a todos los desplazados, se les dio oportunidad a las familias, a las mamás con sus hijos o a los papás con hijos, de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Guanajuato”, relató el sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante en esta frontera.

El interés de los representantes de la iglesia en Estados Unidos era conocer la realidad que viven los migrantes, y no únicamente tener la información a través de las noticias o de los gobiernos, comentó.

Uno de los mexicanos desplazados les narró que tiene siete meses en Ciudad Juárez, sin poder volver a su lugar de origen, al igual que la mayoría.

“Cuando les preguntaron si podían volver, dijeron: no, porque ya mataron a mi esposo; no, porque ya me secuestraron. La violencia es una realidad –en México–”, lamentó el sacerdote.

Según datos del Consejo Estatal de Población (Coespo), actualmente esta frontera cuenta con más de 25 albergues, con una capacidad aproximada de 3 mil espacios, de los cuales en los últimos meses se han mantenido ocupados entre 2 mil 500 y 2 mil 700, al menos la mitad de ellos por migrantes mexicanos que huyen de la violencia.

Sin embargo, muchos otros viven en casas de renta o han creado sus propios espacios para habitarlos con sus paisanos, además de que diariamente decenas de personas cruzan la frontera por el Sector El Paso, por lo que el sacerdote estimó que el flujo constante en esta región podría ser de hasta 20 mil personas.

En esta ciudad

25 Albergues

3 mil Espacios (capacidad aproximada)

Los visitados

• Casa del Migrante

• Casa Eudes

• Albergue de Nuestra Señora del Rosario

• Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario