Recorren el bordo para evitar otras tragedias

Ciudad Juárez.— Elementos de Bomberos, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaron ayer operativos de prevención sobre el bordo del río Bravo para evitar que más migrantes pudieran ser arrastrados por el cauce.

“Salimos a bordo de tres cuatrimotos para hacerle la invitación a las personas a que no se expongan, es meramente preventivo, que no tomen riesgos. Y que no se metan a nadar”, informó el director de Protección Civil municipal, Roberto Briones Mota, luego de la creciente del río en el que la tarde del lunes murió ahogada una niña migrante.

Dijo que el río Bravo presenta una corriente de agua fuerte con la capacidad de arrastre de una persona adulta, y ayer se encontraba a un 60 por ciento de su capacidad con una profundidad de hasta tres metros, por lo que pidió que eviten nadar o cruzar debido a que existe un alto riesgo de perder la vida o sufrir lesiones.

“Aunque las personas sean muy buenas nadadoras, la corriente de agua es muy peligrosa, pues hemos rescatado varios cuerpos, por lo que no es seguro este lugar”; las corrientes internas, conocidas como corrientes submarinas, y el fango representan un peligro para quien ingresa al cuerpo de agua, “se han ahogado niños hasta en cubetas de 20 litros”, alertó el funcionario.

‘No se expongan’

Después de apoyar la tarde el lunes en el rescate del cuerpo sin vida de una niña migrante guatemalteca de 5 años de edad, quien fue arrebatada por la corriente de los brazos de su mamá, Briones Mota pidió tanto a los fronterizos como a los migrantes “que no se expongan”.

Los exhortó para evitar asistir a días de campo cerca del río Bravo, no descansar en las franjas del río, no intentar cruzar nadando a territorio estadounidense, tener especial cuidado con los niños y adultos mayores y si se observa a alguna persona en peligro, llamar al número de emergencia 911.

El operativo en cuatrimotos se realizó ayer desde la altura de las trece compuertas, frente al museo Casa de Adobe, hasta la Plaza de la Mexicanidad.

Integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron ayer a un llamado de alerta en el que se indicaba que había personas dentro del río, pero al llegar encontraron que era una persona que al parecer se estaba bañando a la altura del llamado Puente Negro, informaron.