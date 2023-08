Recorre fuga de agua potable varias cuadras

Ciudad Juárez.- Vecinos de la colonia Emiliano Zapata denunciaron que desde el sábado pasado hay una fuga de agua que recorre cinco cuadras.

Ana Castillo, quien vive en la calle Ingeniero José Covarrubias, dijo que cuando llegó a su domicilio ya estaba el encharcamiento, por lo que lo reportó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

Mencionó que su reporte quedó registrado con el folio R2964770-0, pero hasta el domingo al mediodía no habían acudido, entonces decidió pedir los servicios de un plomero para que revisara la fuga.

La fuga comenzó en la calle Ingeniero José Covarrubias y Otilio Montaño, sigue por la Miguel Ángel Quevedo con un recorrido de alrededor de 100 metros; luego continúa hasta la calle División del Norte, baja otros 50 metros hacia la calle Viaducto Díaz Ordaz, en donde ya hay un encharcamiento, y recorre otros 50 metros hasta la calle Ángel Molina.

El desperdicio del líquido inició desde el pasado sábado antes de las 7:00 de la tarde, según contó Ana Castillo, quien vive en el domicilio afectado.

“Me da mucha tristeza que se desperdicie porque es limpia, es potable, no tenemos adentro, tenemos que estar sacando botes de afuera para el baño, también para bañarnos, y con este calor es horrible”, comentó Castillo.

Mencionó que se acercaron otros vecinos para poder detener el flujo del agua, pero prefirió hablarle a un plomero para que la revisara.

“La fuga es del medidor hacia la calle, supuestamente les pertenece a ellos; entonces hablé, me tomaron los datos y me dijeron que iba a pasar el reporte para que vinieran la junta, porque es agua potable, es agua limpia, está saliendo muy cristalina, y hasta ahorita no han venido”, expuso la entrevistada.

Dijo que debido a la fuga no contaba con agua en su domicilio, por lo que debió sacar cubetas del registro para asear los sanitarios y bañarse.

“No tenemos agua adentro, ni para tomar ni nada, anoche tuve que mojar al niño ahí para bañarlo, hasta a los perritos para que tomen, y sacamos del registro para hacer todo”, dijo la afectada.

Para conocer la versión de la Junta Municipal se trató de contactar al enlace de comunicación, pero hasta el cierre de esta edición no se tuvo respuesta.

