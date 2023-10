Recorre el país con mensaje de aliento

Ciudad Juárez.- En el pecho de Carlos Braulio González García, de 63 años, cuelga un letrero que versa “Tienes el poder de hacer y terminar hoy tu meta”. El mensaje lo mostró durante su participación en el Maratón Internacional de Ciudad Juárez, para alentar a la población que esté pasando por alguna situación difícil.

Carlos Braulio es oriundo de Oaxaca, en donde a sus 18 años sufrió un accidente de trabajo que lo dejó por varios años en silla de ruedas, pero con rehabilitación y cirugías logró caminar con el apoyo de unas muletas, que no le han impedido participar en las carreras más importantes de varios estados de la República, según contó.

“Para mí fue muy tremendísimo cuando tuve el accidente, era deportista, joven, aunque aún me siento joven, porque a veces también es un estado emocional; entonces, de ahí es donde nace el proyecto porque mucha gente me preguntó cómo le hice, y me empezaron a pedir consejos (…) Entonces, pidiéndome todo eso, yo decía ‘Dios mío, ayúdame a tener conocimiento para ayudar a todas las personas”, platicó. (Verónica Domínguez)

Como deportista practicó anteriormente fisicoconstructivismo, pero luego del incidente se dedicó a trabajar en su recuperación.

En el maratón logró recorrer los 42 kilómetros de la carrera, a pesar de que le practicaron cirugías en las dos piernas, pues una de sus extremidades está más corta y en la derecha trae una placa de platino con tornillos, dijo.

“Estuve seis años inválido en silla de ruedas, me tenían que hacer todo, luego nueve años de recuperación con terapias, de ahí casi toda mi vida he estado en el proceso de hacer el cambio para poder yo caminar, porque es tremendísimo”, expresó.

Hace alrededor de siete años que Carlos Braulio empezó en Oaxaca a correr cinco kilómetros, pero pensó que para poder rehabilitarse necesitaba aumentar la distancia.

“Se tiene que hacer una renovación desde adentro. ¿Cómo es esto? De que tú empieces a cambiar desde adentro tu manera de pensar, ser más positivo, saber que vas a tener una lucha con muchos obstáculos, a veces las personas te los ponen porque en las carreras he sido muy criticado, sin embargo he sido perseverante”, comentó.

Para lograr sacar adelante a su esposa y a su hija de 11 años, realiza algunos trabajos y es apoyado mediante donativos de particulares, dijo.

Han sido ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Mazatlán, Cancún, Puebla, Zacatecas y Ciudad Juárez, entre otras, en las que ha participado en los maratones, llevando colgado en su pecho el mensaje de esperanza.

Carlos Braulio partió el viernes de esta frontera hacia Guadalajara para llevar una frase de aliento.

Si usted quiere apoyar con donativos, comuníquese al teléfono (951) 243-29-24.