Recorre Daniela Álvarez 'Los Hoyos'

Ciudad de México.- La precandidata a la senaduría por Chihuahua por Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez arrancó ayer su precampaña en esta frontera con un recorrido en el mercado Fernando Baeza Meléndez, conocido como “las segunditas de los hoyos”.

La aspirante recorrió los locales instalados en el lugar y conversó con comerciantes y compradores que asistieron hoy a realizar compras de inicio de año.

En el recorrido también participaron la dirigente municipal de ese partido Xóchitl Contreras Herrera y el representante de Gobierno estatal en Juárez, Oscar Ibáñez, además de otros militantes panistas.

mal de la fórmula panista que busca el Senado de la República por el estado, conformada por Mario Vázquez y Daniela Álvarez.

De acuerdo con el calendario electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), el período de precampaña concluye el próximo 28 de enero.

Al recorrer el mercado popular ubicado en la colonia Azteca, la aspirante afirmó que le arrebatará el Senado a los precandidatos de Morena ya que “el derroche de dinero de sus candidatos

no es garantía de triunfo, por el contrario, su trabajo y cercanía con la gente la han llevado a la Cámara de Diputados y ahora espera llegar al Senado de la República”.

“El derroche de recursos no es garantía ni sinónimo de triunfo, y tan es así que las encuestas que existen le dan una ventaja a la fórmula ganadora de los precandidatos de la coalición; Mario Vázquez y Daniela Álvarez, lo que marca la diferencia es la cercanía y el trabajo”, afirmó.

Igualmente aseguró que su

trabajo en Juárez es el mejor aval para regresar de frente con los juarenses.

“Para mí, ciudad Juárez es prioridad, es la ciudad que me ha forjado, que siempre me recibe muy bien, la gente me conoce bien, conoce mi trabajo y mis luchas”, dijo la precandidata panista al senado.

Al término del recorrido en el mercado, realizó una actividad con simpatizantes y militantes del PAN en el crucero de la Calle Otomí y la avenida Carlos Amaya.