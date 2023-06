Recorre 11 cuadras fuga de agua potable

Ciudad Juárez.- En alrededor de once cuadras, que abarcan dos colonias, corre una fuga de agua potable desde el pasado martes en la mañana.

El líquido brota en la calle Artículo 123, de la colonia Juárez, y continúa hasta la calle Ramón Aranda y Gabino Barreda, de la colonia Barrio Alto, luego toma su curso por la calle Hospital para bajar hasta el viaducto Díaz Ordaz.

René Hernández, residente de la colonia Juárez, comentó que en dos ocasiones salió el líquido de una alcantarilla, y por la tarde el acumulamiento fue demasiado.

Agregó que ayer en la mañana acudió la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), sin embargo, la fuga continuaba.

“En la tarde estuvo saliendo mucha agua de ahí, muchísima, entonces, como es agua potable lo reportaron, pero no vinieron hasta esta mañana (ayer), como a las 10:30 vi la troca que se puso a trabajar, pero no resolvieron nada, hay mucha gente que no tiene agua de otros lados, nosotros por fortuna sí tenemos”, externó el entrevistado.

Por su parte, Ema Chávez, residente de esa misma colonia, mencionó que no se arregló la fuga, a pesar de que en otras colonias sufren del desabasto.

“Es mucho desperdicio el agua, es oro, esto es algo que no debe de estar así, en la mañana estuvieron los trabajadores, y qué hicieron, pues nada, aunque nosotros no hemos tenido suspensión de agua para otras partes más altas sí”, dijo Ema.

En la colonia Barrio Alto, Carmen Rosas expuso que por debajo de su vivienda corre el canal, en donde se acumula una gran cantidad de basura que se mezcla con el agua estancada y produce mosquitos.

“Nos afecta porque se nos juntan los olores, ésa es agua limpia, pero como había agua sucia huele muy feo, porque aquí abajo en el canal hay mucha basura, se hacen mosquitos y yo tengo a mi niña y eso es malo para ellos”, dijo Rosas.

Para conocer la versión de la JMAS se trató de entablar comunicación con la dependencia, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.