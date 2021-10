Reconstruyen su vida y la confianza

Ciudad Juárez— Aun cuando una mastectomía a consecuencia del cáncer de mama puede salvar la vida de muchas mujeres, este procedimiento también puede ocasionar una dura lucha interna en la paciente al sobrellevar el proceso de perder una parte de su cuerpo, por lo que la reconstrucción mamaria puede ayudar a más de una a recobrar su confianza.

Tal es el caso de Zulema Alarcón Carrillo, de 63 años de edad, quien desde hace 12 años fue detectada con cáncer de mama tipo dos y cuatro y que hoy, espera con ansias una cirugía para la reconstrucción de esa parte de su cuerpo a través del programa “Reconstruyendo Vidas” del Club Sertoma Juárez.

Zulema acudió a consulta con el doctor Saúl Delgado, integrante del Colegio de Cirujanos Plásticos de Chihuahua, debido a una molestia en su brazo, como una secuela de la mastectomía practicada el 23 de diciembre de 2009, lo que la hizo una candidata para ser beneficiada por este proyecto.

“Me detectaron el cáncer hace 12 años, todo empezó con unas bolitas en mi seno izquierdo, me las operaron, pero siguieron saliendo hasta que se descubrió que era cáncer etapa cuatro y etapa dos, por lo que no hubo más remedio que la cirugía para extraer mi seno”, dijo.

‘La vida me enseñó que primero debo estar bien yo’

Sin poder contener el llanto, Alarcón Carrillo compartió que lo más complicado fue pasar por las quimioterapias y empezar el proceso de verse al espejo sin una parte del cuerpo.

“Es de lo más doloroso, pasar por tanta cosa, pero gracias a Dios lo superé; me mandaron un ángel y pienso que con esta operación se acaba mi proceso feo. No pensé nunca que ocurriría este milagro, no tengo palabras para agradecer a esta organización; es algo muy bonito pensar que alguien te está apoyando, porque es muy difícil que te digan que tienes cáncer avanzado y que vas a perder tus órganos, pero ahora voy a cerrar ese capítulo en mi vida, me van a poner otra vez bonita”, comentó.

La beneficiada exhortó a las mujeres a revisarse periódicamente para detectar cualquier anomalía a tiempo y evitar un daño más grave a su salud. “A veces como mamá lo dejas para después porque primero están tus hijos, pero la vida me enseñó que para que ellos estén bien, primero debo estar bien yo… no podía rendirme por ellos; como mujeres debemos revisarnos, no dejarlo para mañana porque el camino es muy duro”, agregó.

En el marco del mes de concientización sobre la prevención del cáncer de mama, ayer, el Club Sertoma Juárez anunció el arranque de un programa para la reconstrucción mamaria para pacientes sobrevivientes de este padecimiento.

En conferencia de prensa, el presidente del club, Guillermo Muñoz Sandoval, explicó que el programa “Reconstruyendo Vidas” está relacionado con la reconstrucción mamaria de pacientes sobrevivientes de cáncer y contará con el apoyo del Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado de Chihuahua, Hospital del Sol, Grupo Reto 7 y Gobierno del Estado.

Óscar Hernández, director de proyectos de Sertoma, indicó que la esencia del programa es apoyar a las mujeres que requieran una mayor ayuda para subsanar su proceso tras una mastectomía. Por su parte, Yury Richaud, del programa de Salud y Deporte del club, señaló que el proyecto beneficiará a dos candidatas a cirugía, por lo que la intención es replicar el plan cada año para que se pueda ayudar a más mujeres.

Además de la reconstrucción, a las mujeres se les apoya con ayuda psicológica para que sobrelleven su proceso de manera adecuada y puedan recuperar su autoestima y la confianza en sí mismas.

Saúl Delgado, representante del Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado, explicó que la selección de las pacientes fue a través de dicho organismo, por medio de una invitación hecha a compañeros médicos y tras la aplicación de un estudio socioeconómico.

De acuerdo con el galeno, el proceso total por una reconstrucción mamaria que requiera de más de una cirugía, puede sobrepasar los 100 mil pesos, costo que será absorbido por los participantes en el proyecto.

Invitan a autoexplorarse

Claudia Arriaga, de 48 años de edad, es otra de las candidatas al procedimiento quirúrgico, quien invitó a las mujeres a autoexplorarse para detectar cualquier anomalía y poder atenderse a tiempo.

“En mi caso sí tuve una exploración temprana y gracias a un tumor detectado el médico se dio cuenta que era cáncer en etapa dos, que detonó en una quimioterapia; vengo de una familia que genéticamente ha sufrido cáncer, cuatro de mis tías tuvieron ese problema y dos de ellas fallecieron, les pido que lo tomen en serio, acudan periódicamente con su doctor y háganse un análisis”, dijo.

Ivonne Matán, representante de Grupo Reto 7, organización encargada de brindar apoyo psicológico y otras asesorías a mujeres sobrevivientes de cáncer, señaló que la autoexploración debe practicarse cada mes a partir de los 20 años cumplidos; mientras que después de los 40 años, es necesario realizarse una mastografía con regularidad.

