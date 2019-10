Reconocen trayectoria de personal de apoyo en educación básica

Ciudad Juárez— Autoridades educativas entregaron reconocimientos por 25, 30, 35 y 40 años de servicio, a personal de apoyo en las escuelas de educación básica.

Se trata de prefectos, secretarias, conserjes, entre otros empleados que han dejado décadas de trabajo en las instituciones educativas.

“Cuando los alumnos y exalumnos de hace muchos años me ven en la calle, me saludan con mucho gusto, me dicen ‘ese Borre’, es que me apellido Borrego y los alumnos siempre me han dicho así”, platicó Juan Manuel, quien tiene 30 años como conserje en la escuela Secundaria Federal 6.

Con los ojos llenos de lágrimas, el trabajador quien está ya en el proceso de jubilación, sostenía el reconocimiento en sus manos.

“Significa mucho para mí, me da mucho gusto porque duré los 30 años de servicio, los alumnos se portaron bien conmigo siempre, con mucho respeto y yo también mucho respeto les tuve y los apreciaba mucho”, expresó.

De acuerdo a la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte, en Ciudad Juárez se entregaron 211 reconocimientos, los cuales incluyeron un reloj Citizen y un estímulo económico.

En todo el estado de Chihuahua, fueron 800 los trabajadores homenajeados.