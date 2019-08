Reconocen servicio de policías a Juárez

En 10 años de servicio como agente de la Policía municipal, Blanca Estela Muñiz nunca fue reconocida por sus mandos ni mucho menos le habían entregado un estímulo por el trabajo de prevención de delitos en la ciudad.

Ayer el alcalde Armando Cabada le entregó un cheque por 300 mil pesos, al igual que a sus compañeros Saúl Cadena Rodríguez y Víctor Iván Breceda, por actuaciones sobresalientes que realizaron en los meses de abril, mayo y junio.

Fue una ceremonia de entrega de estímulos en que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) resaltó el trabajo de 123 policías, mediante una evaluación en la que participaron empresarios, maestros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y regidores del Ayuntamiento.

“Cuando decidí ingresar a la Policía mi familia me dijo que no iba a tener futuro, mucho menos un patrimonio. Ahora he logrado esa meta, le agradezco, señor presidente Cabada, porque ahora podré comprar una casa, ahora ya tenemos un seguro de vida y usted nos ha dado el equipamiento necesario para hacer mejor nuestro trabajo”, expresó Blanca Estela.

Para Saúl Cadena Rodríguez, quien tiene cuatro años de servicio y dos reconocimientos por su trabajo, recibir los 300 mil pesos de estímulo es un gran orgullo para él y su familia.

Dijo que trabajar con amor y dedicación tiene sus recompensas, aunque a veces sea a costa de restar tiempo a la familia.

“Ahora sé que sí se puede lograr crecer dentro de la Policía, es muy grato y me siento feliz por este apoyo. Le digo a mis compañeros que podemos hacer mucho por Juárez, que la gente nos lo va a reconocer y lo bueno es que ahora nuestros mandos y el presidente también nos hacen este reconocimiento”, explicó emocionado.





‘Cada esfuerzo tiene su recompensa’

El Gobierno local erogó un 1.2 mdp para reconocer a 123 policías preventivos

Víctor Iván Breceda Moreno, es un agente con 10 años de servicio en las filas de la SSPM y fue el tercer agente con mayor puntuación en la evaluación de la SSPM.

Se hizo merecedor de un cheque por 300 mil pesos para la compra, ampliación o remodelación de su casa y por ello dijo sentirse emocionado.

“En ninguna administración nos habían dado este tipo de ayuda, cada esfuerzo tiene su recompensa y ahora tenemos un mayor compromiso con la ciudad, con los mandos y con nuestra familia”, señaló.

Con su cheque simbólico en las manos, dijo sentirse emocionado, porque ahora podrá buscar una casa mejor para su familia.

El Gobierno local erogó un millón 200 mil pesos para reconocer a los 123 policías preventivos.

En lo que resta del año se va a entregar otra cantidad similar para estimular a los oficiales, pero el año que entra serán entregadas 12 casas nuevas a igual número de agentes, una por cada mes, adelantó el alcalde Armando Cabada. (Daniel Domínguez / El Diario)