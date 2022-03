Reconocen legado de doctora Adriana Saucedo

Ciudad Juárez.— La placa con el nombre de la doctora María Adriana Saucedo García se colocó ayer en la Rotonda a las Mujeres Ilustres por su legado como precursora de la salud en Chihuahua.

El homenaje se efectuó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer por parte del Ayuntamiento y de la asociación Vamos Unidas por Juárez.

PUBLICIDAD

Con una temperatura de un grado centígrado y sensación térmica de -3, la fundadora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), de 85 años, acudió a la ceremonia en una silla de ruedas, acompañada y “abrigada” por familiares y amigos.

“Este día, a pesar de lo frío que está, estoy muy contenta porque estoy recibiendo este inmerecido homenaje; si bien es cierto he tenido la oportunidad de dar algo de lo que yo soy, esos valores los traigo desde mi casa, desde mi hogar, donde mis padres me inculcaron que había que ayudar al prójimo como a ti mismo, a través del caminar en esta ciudad, hospitalaria, bella, la mejor frontera de México, donde viene gente de todas partes, y me atrevo a decir que del mundo también, que venimos, llegamos y como el ‘rock and roll’ nos quedamos”, manifestó.

Mientras caía aguanieve, la hija de la doctora, Adriana Saucedo, y la presidenta del DIF municipal, Rubí Enríquez, develaron la placa mientras la festejada y el resto de los asistentes se protegían del temporal debajo de unas carpas.

“Me siento muy contenta, muy feliz de haber servido para algo a través de todos estos años que he estado aquí”, mencionó la doctora en entrevista, al final de la ceremonia, y aclaró que ella no fundó la escuela de Enfermería del Hospital General.

“Yo fundé la escuela de Enfermería de la universidad, y la universidad misma, fui directora de la escuela de Enfermería del Hospital, mas no fui yo quien la creó, ya estaba esa escuela, porque no me quiero colgar milagritos que no son”, explicó.

Al evento también acudieron regidores y funcionarios municipales, además de las integrantes del Consejo por la Mujer Ilustre y de la asociación Vamos Unidas por Juárez.

La Rotonda de la Mujer Ilustre se localiza en eje vial Juan Gabriel y avenida Sanders.

A Saucedo se le destaca su contribución a la educación y al sector salud de esta ciudad, así como la fructífera vida académica y administrativa que tuvo desde la fundación de la UACJ hasta su jubilación en el 2012, indicó la universidad.

Originaria de Lerdo, Durango, la doctora llegó a Ciudad Juárez en los años 50, época en la que destacó por ser la primera mujer en graduarse de la Escuela de Medicina en la primera generación de esta carrera.

También se le reconoce en el cuerpo de docentes fundadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del Hospital General.

La doctora Saucedo fue parte del jurado calificador para elegir los colores que representan actualmente a la UACJ.

En su trayectoria por la UACJ, ocupó el cargo como secretaria general y como directora general de Extensión Universitaria y Servicio Social, por dos períodos.

El último puesto con el que contribuyó en la Universidad fue como coordinadora general del Sistema del Deporte (en el período 2006-2012).