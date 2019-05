Reconocen labor social de estudiantes de la UACJ

Ciudad Juárez— Esta mañana fueron entregados los reconocimientos a los mil 200 estudiantes que participaron en el programa “Somos UACJ-Unidos por tu Comunidad”, los cuales crearon proyectos de alto impacto social.

El evento encabezado por Rocío Ramírez Martínez, titular de la Dirección General de Extensión y Servicios Estudiantiles, reunió a los estudiantes que retribuyeron con su creatividad y esfuerzo el apoyo que ofreció la UACJ a través de las becas socioeconómico.

“La beca me ayudó bastante, mi madre no tenía trabajo y esta beca me permitió seguir mis estudios”, dijo uno de los estudiantes que participó limpiando calles en el proyecto con Responsabilidad Social.

Los seis ejes del trabajo participativo fueron: Responsabilidad Social, Atención a Grupos Vulnerables, Salud, Arte y Cultura, Deporte y Educación.

“Ayudar a los demás es algo que todos debemos hacer. En México solo el 17 por ciento de nuestros jóvenes acuden a la universidad. Los jóvenes son motores de cambio y los alumnos de la UACJ ya lo están haciendo”, dijo Ramírez Martínez.

“Estamos orgullosos de ustedes, sabemos del sentimiento que les produjo ayudar a los demás, hicieron grandes cambios en nuestra comunidad”, agregó la docente.

Fue la alumna Elvira Andrea García Ponce, quien encabeza el proyecto “Las paredes hablan”, quien compartió su experiencia en este proyecto en el que participan los becarios.

“Yo vengo de Nuevo Casas Grandes y cuando llegué a Juárez tenía miedo por la inseguridad y descubrí que las personas eran muy buenas y solidarias y cuando me propusieron participar en proyectos comunitarios para retribuir en parte la beca socioeconómica, confieso que tuve cierta resistencia, pero desde mi departamento vi una pared llega de graffiti y pensé en qué hacer para mejorar la estética de la ciudad” dijo Andrea García.

Hoy han mejorando siete bardas con grafiti con temas como la inclusión, solidaridad, el deporte.

“Gracias a la UACJ por la oportunidad de servir, han superado los objetivos”, dijo Andrea.

Por último compartió con sus compañeros universitarios.

“Pidan la beca, es cuestión de dar el primer paso, todos tenemos capacidad de dar algo de nosotras al servicio de los demás”, exhortó.