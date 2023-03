Reconocen la lucha de mujeres activistas

Ciudad Juárez.— La derechohumanista Judith Galarza Campos recibió ayer por parte del Ayuntamiento la presea Kirá por el trabajo realizado en la ciudad y en el país desde la década de los 70.

Ella inició su lucha por la desaparición de su hermana Leticia, el 5 de enero de 1978 en la Ciudad de México.

La entrega se hizo ayer en el Día Internacional de la Mujer, en sesión solemne de Cabildo en el salón Francisco I. Madero de la Presidencia Municipal.

Además se otorgaron reconocimientos a Lydia Cordero Cabrera, directora de Casa Amiga, y Claudia Luz Arreola Pérez, coordinadora de Participación Ciudadana de Plan Estratégico de Juárez, quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente.

En un video se transmitió la trayectoria de Galarza y se narraron los inicios de su lucha y las denuncias que ha impulsado a nivel nacional e internacional.

Su trayectoria

Fue fundadora del Comité Independiente de Chihuahua Pro Defensa de los Derechos Humanos en 1983, del Comité de Niños Robados en Juárez en 1990, iniciadora del Grupo 8 de Marzo en 1990 y de la Coordinadora de Organismos de Mujeres, así como cofundadora, con Esther Chávez Cano, de Casa Amiga.

Galarza dedicó la presea a su hermana y a todas las víctimas de desaparición forzada.

“Estoy aquí por el compromiso y valentía de mi hermana. Si ella no hubiera decidido entrar a una organización político-militar, como muchos entraron porque las condiciones no daban para más… tenían que hacerlo de esa manera porque no había el respeto a la organización, a la movilización, al pensamiento diferente a los establecido por los gobiernos”, manifestó la homenajeada.

‘Casa de la Memoria’

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar se sumó a la solicitud que hizo Galarza de convertir las antiguas instalaciones militares de la Guarnición de la Plaza, de la calle Lerdo, en la Casa de la Memoria.

Pérez Cuéllar afirmó que en la próxima sesión se propondrá para hacer la solicitud a la Federación.

“Gracias a todas las mujeres que luchan por los derechos de las demás, pero hoy particularmente decirle a Claudia Arreola: gracias; a Lidia Cordero: gracias, y por supuesto que a Judith Galarza Campos: muchas gracias”, indicó el alcalde.

A la sesión solemne acudieron familiares, activistas y catedráticos para apoyar a las homenajeadas.

“Este es un reconocimiento a que todas nuestras luchas son justas, todas nuestras demandas han sido justas, han estado enmarcadas en que no queremos que se vuelva a repetir lo que nosotros hemos vivido, afortunadamente ya la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad”, manifestó Galarza en entrevista.