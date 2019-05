Reconocen a estudiantes de UACJ por labor social

Servir a los demás es una gran experiencia de vida, coincidieron en señalar decenas de universitarios que ayer fueron reconocidos por su labor social al culminar el programa “Somos UACJ, sirviendo a tu comunidad”.

En total mil 200 estudiantes becados por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) trabajaron durante cinco meses en diversas actividades y el resultado fue tan satisfactorio para ellos que continuarán realizando la labor comunitaria durante el período vacacional, informó Flor Rocío Ramírez Martínez, titular de la Dirección General de Extensión y Servicios Estudiantiles (DGESE).

“Mi labor ya no es por cumplir horas de servicio, es porque me gustó mucho trabajar con adultos mayores, ellos nos esperan cada domingo y ahí estaremos para ellos”, dijo la alumna de la carrera de Ingeniería Biomédica que creó un proyecto de atención a adultos mayores de la estancia “El Buen Vivir”.

“No tiene nada que ver con mi carrera, por eso es importante para nosotros, porque esas personas nos enseñan y nos necesitan”, dijo la alumna Daniela González, quien ayer recibió el reconocimiento de manos de directores de los diferentes directores de los institutos de la UACJ.

Como equipo encontramos un gran lazo con los adultos mayores y en la estancia nos dijeron que podemos seguir asistiendo, porque les encantó que cada domingo estuviéramos yendo, nosotros vamos a continuar nuestro proyecto”, dijo la alumna.

El evento encabezado por la titular de la Dirección General de Extensión y Servicios Estudiantiles, reunió a los docentes, estudiantes que retribuyeron con su creatividad y esfuerzo el apoyo que ofreció la UACJ a través de las becas socioeconómicas.

Al acto también acudieron los familiares de los alumnos.

“La beca me ayudó bastante, mi madre no tenía trabajo y esta beca me permitió seguir mis estudios”, dijo uno de los estudiantes que participó limpiando calles en el proyecto con Responsabilidad Social.

Los seis ejes del trabajo participativo fueron: Responsabilidad Social, Atención a Grupos Vulnerables, Salud, Arte y Cultura, Deporte y Educación.

“Ayudar a los demás es algo que todos debemos hacer. En México sólo el 17 por ciento de nuestros jóvenes acuden a la universidad. Los jóvenes son motores de cambio y los alumnos de la UACJ ya lo están haciendo”, dijo Ramírez Martínez.

“Estamos orgullosos de ustedes, sabemos del sentimiento que les produjo ayudar a los demás; hicieron grandes cambios en nuestra comunidad”, agregó la docente.

Fue la alumna Elvira Andrea García Ponce, quien encabeza el proyecto “Las paredes hablan”, la encargada de compartir su experiencia en este proyecto en el que participan los becarios.

“Yo vengo de Nuevo Casas Grandes y cuando llegué a Juárez tenía miedo por la inseguridad y descubrí que las personas eran muy buenas y solidarias y cuando me propusieron participar en proyectos comunitarios para retribuir en parte la beca socioeconómica, confieso que tuve cierta resistencia, pero desde mi departamento vi una pared llega de graffiti y pensé en qué hacer para mejorar la estética de la ciudad”, dijo Andrea García.

Hoy han mejorando siete bardas con grafitti con temas como la inclusión, solidaridad, el deporte, dio a conocer.

“Gracias a la UACJ por la oportunidad de servir, han superado los objetivos”, dijo Andrea.

Por último compartió con sus compañeros universitarios.

“Pidan la beca, es cuestión de dar el primer paso, todos tenemos capacidad de dar algo de nosotras al servicio de los demás”, exhortó.





