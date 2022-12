Reconocen a empresas socialmente responsables

Ciudad Juárez.— EC Legal México fue una de las siete empresas que recibieron el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR), el cual han renovado durante siete años por su labor con la comunidad y su compromiso con el medio ambiente.

El distintivo fue entregado por parte del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), la Alianza por el Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible (Persé) y la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) a siete micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

“Es el reconocimiento de lo que podemos hacer a favor de la comunidad; por supuesto es una responsabilidad que asumir y tenemos muchos beneficios que aportar dentro de los distintos ámbitos dentro de la responsabilidad social empresarial, internamente hacia el bienestar de nuestros empleados, en relación con el medio ambiente, en la ética profesional y en nuestra vinculación con la comunidad”, dijo Daniela Flores, socia del despacho.

Añadió que la empresa cuenta con diferentes proyectos en apoyo a la comunidad, en donde están trabajando de la mano con asociaciones civiles con el fin de beneficiar a personas con escasos recursos.

“Tenemos distintos proyectos, relaciones con las asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, una parte muy importante es que aportamos con trabajo pro bono a organizaciones de la sociedad civil que sean de escasos recursos, lo cual quiere decir para hacer el bien”, mencionó.

Lobo Industrial S. A de C. V, EC Legal México S. C., Counselors International Abogados S. C, Technology Hub, Servicios Aduanales y Consultores en Comercio Exterior, Bcial S. A de C. V y BTM Juárez fueron las empresas que recibieron dicho distintivo durante la mañana de ayer miércoles.

Dicho distintivo se otorga anualmente, y tiene la intención de reconocer a las empresas por su compromiso con la comunidad.

El evento contó con la participación de Francisco Santini Ramos, presidente de Persé, y Gilberto Cueva Pizarro, presidente de Fechac en la región de Juárez.

“Es un gusto el saber que las micro, pequeñas y medianas empresas juarenses se sumen a este compromiso que tenemos con la comunidad; estas empresas optaron por agregar valor social; a través del autodiagnóstico se orienta a las empresas hacia un modelo de gestión sostenible y socialmente responsable, además reconocer a las empresas por su compromiso de aportar valor social a su operación”, mencionó Cueva Pizarro.

Añadió que durante el año 2021, Fechac aportó más de 487 millones de pesos en 45 proyectos sociales del estado, y 45 de éstos fueron de Ciudad Juárez, con una inversión aproximada a los 216 millones de pesos.