Reconoce IMSS trabajo del doctor Héctor Moyetón Contreras

Ciudad Juárez.- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez reconoció al doctor Héctor Moyetón Contreras por ser un visionario y precursor de atención de la institución en la zona norte.

Hablar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad Juárez, es reconocer la visión y tesón de un personaje, que en su época dejó huella en la memoria y la historia de los juarenses, expuso en un boletín de prensa.

Originario de esa ciudad fronteriza, médico neumólogo y cirujano de tórax, egresado de la escuela Medico Militar de la Ciudad de México, con el título de Mayor Médico Cirujano, fue fundamental para promover la implementación de la Seguridad Social, no solo en Juárez, sino también en el municipio de Nuevo Casas Grandes, Villa Ahumada y en Guadalupe, Distrito Bravos, indicó.

“Moyetón Contreras tuvo una gran trayectoria, desde su preparación como médico militar, en su residencia hospitalaria y en su ejercicio profesional (especializado en administración y dirección de hospitales); sus gestiones, trascendieron en un importante legado para la derechohabiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social en la zona norte de la entidad”.

Reconoció que su trabajo lo hizo merecedor a diversos reconocimientos locales, regionales y nacionales, entre los que destaca una condecoración que recibió en 1981 de manos del presidente de la República, José López Portillo, como “el más distinguido director de Unidades Médicas”.

Asimismo, que dedicó 34 años ininterrumpidos al servicio de la Institución; falleció el 01 de mayo del 2013. En el 80 aniversario del IMSS en el país, que se celebra este 2023, se le reconoce públicamente su legado en beneficio de la derechohabiencia juarense.

Como integrante de la “Unión Médico Dental al Servicio de la Seguridad Social”, participó en la justificación y localización del terreno para la construcción del primer hospital del Seguro Social en Ciudad Juárez, el No. 06, “Lic. Benito Juárez”, conocido ahora como “el Seguro Viejo”, inaugurado el 20 de noviembre de 1960 por el presidente de la República, Lic. Adolfo López Mateos.

El doctor Moyetón también formó parte del proyecto del Centro de Seguridad Social (CSS), “Casa de la Asegurada”, puesta en operación en esa misma fecha.

Igualmente impulsó la construcción del Hospital General de Zona (HGZ) No. 35, inaugurado en octubre de 1985 por el presidente de la República, Lic. José López Portillo, en donde fue el primer director por unos cuantos meses.

En 1990 participó en la justificación del Hospital de Especialidades (HGR) No. 66, así como en los proyectos y puesta en marcha de las Unidades de Medicina Familiar No. 34, No. 46, No. 47, No. 48, No. 50 y No. 56.

Así como en la justificación y conclusión del Hospital General de Sub Zona No. 22 de Nuevo Casas Grandes, y de las Unidades de Medicina Familiar de Guadalupe, Distrito Bravo, y de Villa Ahumada; además de impulsar la construcción y operación de tres Guarderías directas del IMSS en la región.

El Hospital General Regional (HGR) No. 66 lleva el nombre del doctor Héctor Moyetón, en una placa que se encuentra enseguida de la farmacia. Con esta sencilla reseña, esta Representación del IMSS Chihuahua rinde un pequeño homenaje póstumo a este juarense con gran vocación de servir y espíritu social.