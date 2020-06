Reconoce Conacyt a docente de UACJ

Ciudad Juárez.- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) reconoció el trabajo de una docente investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), que a través de caricaturas animadas visibiliza la situación que pasan los juarenses durante la pandemia.

El proyecto denominado “Una estrategia multimodal de bienestar ante el Covid para niños en poblaciones en riesgo: Desarrollo de habilidades de resiliencia, optimismo y manejo de emociones”, fue presentado por la catedrática Marie Leiner y resultó acreedor de un fondo del Conacyt, luego de responder a la convocatoria para “Proyectos de Acceso Universal al Conocimiento ante la emergencia del Covid-19”.

Leiner, quien es profesora en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA), indicó que presentó su propuesta en abril pasado, y afirmó que “en realidad es poco usual que alguien que produce dibujos animados sea reconocido.

“He sido exitosa con mis objetivos de ayudar a las familias y sobre todo a aquellas que tienen mayores riesgos. Estoy muy contenta y orgullosa de que se lo hayan dado a nuestra Universidad”, manifestó.

La propuesta, que fue seleccionada junto con otros 21 proyectos en el país, recibirá un financiamiento de 79 mil pesos para seguir produciendo con una adaptación contextual del material educativo que se presenta a través del canal de YouTube con el nombre de la maestra.

“El proyecto surgió hasta cierto punto en función de los problemas que hemos venido enfrentando con la pandemia: los niños han dejado de ir a la escuela, los papás, muchos de ellos han perdido sus empleos; estas medidas han causado inclusive una desaceleración económica”, expresó.

Dijo que a través de sus caricaturas enseña a los niños los conceptos que se presentan en este proyecto, como el optimismo, la resiliencia y las habilidades sociales.

“El objetivo es propiciar de forma masiva el desarrollo de habilidades de resiliencia, optimismo, manejo de emociones, enojo y estrés entre niños de 3 a 11 años, lo que estamos proponiendo para lograr este objetivo es una adaptación contextual del material educativo que se presenta en el canal”, explicó.

La investigadora, que lleva más de 15 años con trabajo de intervención e investigación con enfoques metodológicos utilizando formatos multimodales educativos, consideró oportuno que su proyecto se enmarcara en la producción de dibujos animados, algo que su equipo de trabajo y ella conocen muy bien.

“Yo he realizado dibujos animados para enseñarle a los niños conceptos que se presentan en este proyecto, como el optimismo, la resiliencia y las habilidades sociales. Cuento con un canal en YouTube con mucho material y consideré ese medio para adaptar al contexto que vivimos en estos momentos”.

El canal de la investigadora es Marie Leiner, hasta el momento cuenta con más de 571 mil suscriptores y, desde su creación en el año 2012, lleva más de 253 millones de visualizaciones, lo que, en experiencia de la doctora, lo convierte en un vehículo óptimo: “Adaptaremos algunos materiales al contexto y produciremos nuevos con la intención de mostrar de una manera sencilla lo que vivimos. No se proponen soluciones en los materiales, pero llevamos a los niños a reflexionar sobre el tema”.

La doctora Leiner explicó que también elaborarán un manual, especial para los docentes que estén interesados en hacer uso de estos materiales pues, ya con anterioridad, los audiovisuales publicados en su página han servido su propósito.

“Ahora que comenzó la pandemia, me di cuenta a partir de la información que me proporciona el servicio de YouTube, que varios docentes utilizaron el material para sus clases, descargándolo y utilizándolo en otras páginas. Y aunque esto va en contra de las reglas del servicio, yo no reporté y permití que se utilizara, pues se me hace muy importante que los maestros puedan utilizarlo”, comentó.