Reconecta CFE al 86% de las colonias afectadas por apagones

Ciudad Juárez— “Me dicen mis nietos, ‘abuelita préndenos el aire ya’, y yo siento pura impotencia. Mi vecina ayer estaba llorando del calor, porque tiene presión alta”, narró ayer Mónica Rodríguez de la colonia Guadalajara Izquierda, donde debido a las fallas en la energía eléctrica desde el jueves los vecinos retuvieron ayer un vehículo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Dijo que el problema principal se registró en la calle Isla Terranova y alrededores, donde un mismo transformador abastece más de 10 calles, por lo que, aunque el domingo lo repararon, volvió a fallar.

“Aquí está sobrecargado el trasformador, el jueves se fue la luz y cuando prendió con ellos nos tronó a nosotros. Dijeron los de la luz que, si había colgados, los iban a quitar, pero aquí tiene que haber dos transformadores, cada año es lo mismo, pero ahora está peor. Vuelve una hora y se vuelve a ir”, reclamó la mujer, quien ayer evitó que sus vecinos golpearan a los trabajadores de la CFE.

“Los vecinos ya están muy molestos, querían linchar a los de la luz y no los dejaron moverse. Ellos nos dicen ‘es que no tenemos las cosas, nos dicen que no hay, que no traen transformador’. Ya los iban a golpear nada más que yo me puse para que no los golpearan. Y ahora dicen que ya viene el ingeniero con un transformador”, narró Rodríguez.

Debido a la falta de energía eléctrica, toda la comida del refrigerador se les echó a perder, y por las noches tienen que dormir en los patios.

“No duermo nada, me quise desmayar en la maquila”, aseguró.

Habitantes de las calles Azucenas y Berilio, de la colonia Zacatecas, al igual que de la calle Monte Albán, en la colonia Ricardo Flores Magón, reclamaron también la falta de energía eléctrica.

Los usuarios aseguraron que han tenido que dormir afuera de su casa en colchones y colchonetas o tirar los alimentos que se les echaron a perder por no tener en funcionamiento sus refrigeradores; incluso han sufrido la descompostura de estos aparatos.

Ayer, a través de un comunicado de prensa, la CFE informó que debido a las altas temperaturas registradas en los últimos días ha habido interrupciones de energía eléctrica en 26 colonias de Ciudad Juárez, en el 14 por ciento de las cuales continuaba sin restablecerse el servicio.

“Las interrupciones en el servicio se deben a las altas temperaturas de hasta 46 grados que se han registrado en este municipio”, señaló la CFE.

Se informó que se ha restablecido en un 86 por ciento el suministro de energía eléctrica, mientras que en el otro 14 por ciento se continúa trabajando, con 100 trabajadores electricistas, 39 grúas y 29 vehículos disponibles.

“La CFE continuará con los trabajos de restablecimiento hasta lograr el 100 por ciento de avance y regresar a las condiciones normales de operación, además, reitera su compromiso de brindar un suministro de energía eléctrica continuo y de calidad e invita a sus clientes a hacer uso de los canales de atención: el teléfono 071 y la cuenta de Twitter @CFE_Contigo”, indicó. (Hérika Martínez Prado)

