Recompensa a su esfuerzo

Cortesía

Ciudad Juárez— Después de un año y medio entrenando con el equipo de atletas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la semana pasada Miriam Álvarez Figueroa debutó durante el Campeonato Nacional Universitario de Atletismo 2021 en el cual la máxima casa de estudios se coronó con 21 medallas entre las categorías femenil y varonil.

Una prueba de atletismo en su escuela secundaria, cuando tenía 13 años, hizo que Miriam cambiara el taekwondo por correr sobre las pistas del país. A 5 años de su primera carrera y después de competencias regionales y estatales, este año participó en un torneo nacional portando la camiseta de la UACJ y obtuvo una medalla de plata en la categoría de 100 metros con vallas.

“Correr es una de las pocas maneras en las que me distraigo y que puedo ocupar mi día. Además me hace sentir bien, cada vez que termino una carrera me quedo con la satisfacción de saber que pude hacer bien y completos mis entrenamientos”, dijo Miriam, de 18 años, quien entrena tres horas diarias de lunes a sábado.

Miriam fue una de los 217 atletas que representaron a 34 universidades del país desde el pasado jueves 27 al domingo 30 de mayo en una competencia nacional desarrollada en la Unidad Deportiva Campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde la UACJ y la Universidad de Guadalajara acumularon 21 medallas.

Competencia marcó regreso tras pandemia

Sin embargo, los atletas de la UACJ obtuvieron 11 medallas de oro, 8 de plata y dos de bronce, mientras la Universidad de Guadalajara obtuvo 6 de oro, 9 de plata y 6 de bronce, lo que posicionó a la máxima casa de estudios juarense a la cabeza del medallero general e incluso en las categorías femenil y varonil.

Los Indios de la UACJ compitieron en las pruebas de 100 y 400 metros planos; 100 y 110 metros con vallas; 800, mil 500 y 5 mil metros; y relevos 4x100 y 4x400 en ambas ramas. Miriam Álvarez demostró su destreza en la prueba de 100 metros con vallas donde una marca de 17.33 segundos la hizo acreedora de una medalla de plata.

“Estaba muy nerviosa, pero logré hacer los tres pasos”, dijo la estudiante del segundo semestre en la Licenciatura en Contaduría, quien explicó que lo recomendable para obtener un mejor tiempo es dar como máximo tres pasos entre un obstáculo y otro.

El Campeonato Nacional Universitario de Atletismo 2021, organizado por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C., es la primera competencia nacional que se realiza durante la pandemia provocada por el Covid-19, por lo que todos los atletas se sometieron a la prueba diagnóstica del virus y presentaron el resultado negativo, así como la carta responsiva de acatamiento de las medidas sanitarias.

