Recomiendan no regalar mascotas

Ciudad Juárez— Antes de comprar o adoptar una mascota para regalar en Navidad, hay que pensar que es un proyecto a largo plazo, pues el promedio de vida de un perro o un gato es de 13 a 15 años, dio a conocer la directora de Ecología, Margarita Edith Peña Pérez.

Dijo que se debe considerar el espacio que se tiene en la vivienda para cada especie, y el tiempo que se dedicará a la mascota, todo esto para evitar abandonarlo al paso del tiempo.

“Si todo mundo trabaja en la casa a la mejor un perro muy activo no es conveniente, a la mejor es más conveniente un gato que es una especie mucho más independiente que necesita menos tiempo”, mencionó.

Dijo que si la familia es responsable, los papás están de acuerdo y tienen las condiciones económicas para tener una mascota, es buena idea adquirirla.

Expuso que el maltrato más común es el abandono de los perros, golpearlos, no limpiarles el lugar donde viven, no alimentarlos bien, no vacunarlos ni operarlos y dejar que se reproduzcan de manera indiscriminada.

La funcionaria dijo que en el Rammi antes de entregar una mascota en adopción se realiza una evaluación a la persona interesada acerca de su situación económica, si son alérgicos, si tienen niños pequeños, incluso en el caso de perros, si a los sus vecinos les molestan los ladridos.

“Después de esta evaluación algunos deciden no tenerlo o cambian de mascota”, explicó.

La directora de Ecología dijo que este año 209 animales que estaban en el RAMMI fueron otorgados en adopción.

Afirmó que actualmente tienen 13 perros y cuatro gastos listos para encontrar un hogar.

Aparte hay 20 animales que se recuperan de cirugías, otros en rehabilitación y unos más en procesos jurídicos, incluyendo a un búho y un coyote.

