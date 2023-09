Recolectan fondos para pagar operación

Ciudad Juárez.- Las lesiones en la cadera que le provocó el ataque de dos perros callejeros a Manuel Alfredo Payán, de 59 años, dejaron secuelas que deberá atenderse mediante una cirugía cuyo costo aproximado es de 45 mil pesos; sin embargo, la falta de ingresos económicos le ha impedido reunir esa cantidad.

“Iba para mi casa y me atacaron dos perros y quedé en el suelo, de esa caída me resultaron golpes en la cadera que tengo que arreglarme con una operación, para la que yo no tengo dinero”, dijo.

El afectado trabaja dos días en un local en donde funden materiales, no cuenta con Seguro Social, por ese motivo se atiende en el Femap, en donde ha gastado alrededor de 3 mil pesos en las atenciones.

La intervención se realizará en el Hospital General, pero será hasta que reúna el monto de la cirugía.

Manuel vive en la casa de una hermana en la calle Tlultenango, en la colonia López Mateos.

Además tiene el apoyo de sus familiares, quienes han realizado ventas de cobijas y rifas para costar los estudios y tratamientos, mencionó.

Para reunir el monto de la cirugía, ayer domingo se llevó a cabo una kermés preparada por la Organización Benéfica San Judas Tadeo, en la calle Granito, 420, en la colonia Morelos.

“Desde que los perros me atacaron estoy en muletas, y sólo puedo trabajar dos días, y necesito que mi familia me ayude, porque solo no puedo con los gastos, y también tengo que estar listo para tener un dinerito más para ver qué pasa después de la operación”, expresó Manuel.

Si desea apoyar a Alfredo Payán, puede ponerse en contacto con él a través del número telefónico (656) 754-4686

vdominguez@redaccion.diario.com.mx