Reclutan por redes a choferes de plataforma

Ciudad Juárez.— Personas en redes sociales han organizado reclutamientos para un servicio similar al de Didi o Uber Plus en Juárez a través de redes sociales.

“Flotillas Uber Plus. Beneficios: por el tipo de RFC no hay retención mensual de impuestos. Obtiene tus positivos el mismo día. No expones tu cuenta al estar cancelando y/o preguntando si es viaje con tarjeta. Información por Inbox”, se puede leer en una de las decenas de publicaciones en grupos públicos de la red Facebook en esta frontera.

Debido a la falta de permiso para prestar su servicio, DIDI Plus no puede operar y las unidades que sean detectadas serán retiradas de circulación, afirmó el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, luego de que la empresa comenzara a brindar el servicio en la ciudad de Chihuahua hace unos 10 días.

En esta frontera la Subsecretaría de Transporte estatal no ha identificado ninguna unidad prestando ese servicio.

“Mandamos dos inspectores a revisar algunos puntos y no localizaron ese tipo de vehículo, pero no lo dudo ni lo afirmo”, dijo el titular de esa dependencia, Luis Aguirre Aguilera.

“La empresa misma nos ha comunicado que solamente ha iniciado sus trabajos en la ciudad de Chihuahua, todo lo que salga en Juárez, hasta el día de hoy no es de la empresa”, advirtió.

El funcionario agregó que, en caso de identificar una unidad que preste este tipo de servicio en la ciudad se enviarán al corralón como se hizo en la ciudad de Chihuahua.

El plan piloto de Didi Plus, contemplaba poner en circulación 10 unidades en esa ciudad y, a la fecha, han sido retiradas y enviadas al corralón un total de cuatro.

Con una tarifa base de 16 pesos, que puede ser variable de acuerdo a la hora del día y la demanda, el costo del servicio Didi Plus prácticamente duplica el costo del transporte público que es de 9 pesos por pasaje, de acuerdo con los montos actuales que establece la Subsecretaría de Transporte.

La empresa de transporte privado Didi pretende acaparar el servicio de transporte colectivo a través de su modalidad Plus, la cual comenzó a operar hace alrededor de 10 días en la ciudad, gracias a un amparo que le concedió un juez federal, a pesar de no tener el permiso de Gobierno del Estado, debido a que la Ley de Transporte no contempla esa modalidad.