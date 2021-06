Reclamarán a Corral vecinos de la Chaveña

Fotos: Fernando Méndez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Por el descontento que hay con la remodelación de la plaza del sector, habitantes de la colonia Chaveña recibirán al gobernador Javier Corral Jurado y a los funcionarios estatales con una protesta cuando acudan el próximo martes a inaugurar los cambios que hicieron en este lugar.

“Es la única forma en que podemos recibirlos, pues vienen a inaugurar una obra en la que nunca tomaron en cuenta a quienes vivimos en esta colonia, además de que ahora la plaza tiene menos árboles y eliminaron la cancha que usaban los niños y jóvenes para jugar futbol, basquetbol y otros deportes”, señaló Jesús Salado, residente en esta zona cercana al Centro de la ciudad.

Por su parte, historiadores locales expresaron su descontento con la remodelación de la pila de la Chaveña, pues a pesar de que le habían entregado fotografías a Roberto Barraza Ornelas, subsecretario de Obras Públicas, de cómo era originalmente esta fuente, ignoraron ese detalle y no cuenta con los cuatro leones que tenía desde que fue construida en 1902.

“Teníamos confianza en que al restaurarla la hicieran como era cuando fue construida y que luzca como lo que es, una construcción emblemática de Ciudad Juárez y en especial de la colonia Chaveña, pero no lo hicieron”, expresó José Luis Hernández Caudillo, del grupo promotor de la historia local El Juárez de Ayer.

Este fin de semana, el Gobierno del Estado dio a conocer en un comunicado que el próximo martes 29 el gobernador Javier Corral inaugurará la rehabilitación de la pila de la Chaveña, así como la plaza de la misma colonia, situada por la calle Libertad.

“La gente de la Chaveña está esperando que venga para hacerle el reclamo por hacer obras ilegales, sin permiso oficial del Ayuntamiento y sin una consulta ciudadana, que es fundamental porque nosotros somos los que vivimos aquí y es la plaza que hemos cuidado siempre”, dijo Jesús Salado.

Señaló que desde que anunciaron la remodelación del lugar y la restauración del kiosco, los colonos pidieron que hicieran de nuevo la cancha donde juegan futbol y basquetbol los niños y adolescentes del sector, pero los ignoraron y en lugar de eso ahora hay piedra y concreto.

“Lo que estuvimos pidiendo fue que se considerara el área deportiva que tenía el parque, en especial la cancha de basquetbol y futbol rápido, pero no nos hicieron caso, la destruyeron y no la hicieron de nuevo”, expresó.

Además de esto, dijo Salado, tumbaron todos los árboles y arbustos y no los repusieron, había plantas que tenían muchos años y estaban en buenas condiciones; ahora el lugar tiene unos cuantos árboles y ya no se puede disfrutar del fresco como antes.

Indicó que los vecinos del sector echan de menos las bancas que había en la plaza, mismas que estaban en buenas condiciones, a pesar de que eran antiguas, pero pasó lo mismo que con otros objetos que había en el lugar, las destruyeron con la remodelación.

“Es tanta la inconformidad de la gente, que aquí estaremos esperando al gobernador y su gente el martes a las 5:00 de la tarde, para reclamarles por lo que hicieron y que nos tiene muy enojados”, agregó.

“Aunque el círculo que rodea la fuente es de cantera rosa, la base de la pila se ve de otro color y al parecer muy maltratada, es diferente, le hubieran dado una pulida y construido del mismo color de la cantera”, dijo el historiador Hernández Caudillo.

“Y lo más importante de la fuente”, señaló, “le faltan los leones; cuando iniciaron la obra les mande las fotos de cómo era originalmente la pila, y con la recomendación de que la dejaran igual. La respuesta fue que tratarían de hacerlo, pero ahí está el resultado, no es como la original, no sé la causa, pero no es igual”.