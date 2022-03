Reclaman vecinos abandono de gobiernos anteriores

Ciudad Juárez.- Calles llenas de baches y un total abandono de la colonia fue el reclamo que ayer hicieron vecinos del fraccionamiento Parajes de Oriente al alcalde Cruz Pérez Cuéllar, en la Cruzada por mi Colonia número 12.

El presidente del Comité de Vecinos, Héctor Hugo Lizario González, afirmó que las calles y parque del fraccionamiento se encuentran en abandono.

“Nuestro entorno ha sido opacado por la indiferencia de administraciones anteriores”, mencionó.

Sandra Luz Velázquez agregó que en Parajes de Oriente están olvidados por el Gobierno.

Agregó que en ese lugar viven familias reubicadas tras la tromba del 2006, y las casas que habitan se les regaló la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac).

Además, viven madres solteras y trabajadores de la industria maquiladora.

“Yo vengo de Anapra, estas casas nos las dio Fechac, tenemos casas de Infonavit, pero no somos gente de recursos”, añadió.

Pidió atención a las autoridades municipales para que reparen las calles, ya que están llenas de baches.

En su intervención, el presidente municipal pidió a los vecinos exigir resultados a las autoridades municipales.

“Los vecinos debemos de organizarnos en cada sector de la ciudad y exigirle a la autoridad trabajo, no puede ser que en seis años, por ejemplo, no se había venido por acá, ¿entonces por qué te avientas, por qué buscar ser presidente municipal si no vas a trabajar?”, expuso el alcalde.

La Cruzada por mi Colonia se llevó a cabo en el fraccionamiento Parajes de Oriente, donde con acciones de limpieza y rehabilitación de la vía pública se beneficiaron a 4 mil 800 vecinos del sector, aseguró el director general de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Guevara Vázquez.

Empleados de Limpia, Parques y Jardines y Alumbrado Público arrancaron los trabajos en el parque Las Canchas, ubicado entre las calles Desierto del Túnez y Desierto de Simpson Norte.

Antes de iniciar con las actividades, los titulares de las dependencias de Servicios Públicos acudieron al lugar para inspeccionarlo y platicar con vecinos en esta colonia.

Con la ayuda de camiones recolectores y de caja abierta, los trabajadores municipales recogen basura, tiliches y llantas que se encuentren en el área; además, trabajaron en la limpieza de camellones y rehabilitación de parques y luminarias.