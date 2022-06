Reclaman falta de agua

Ciudad Juárez.— Ante la falta constante del servicio de agua, residentes de las cuatro etapas del fraccionamiento Jardines de Roma y Misiones de Creel bloquearon ayer el paso a la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos, para pedirle que les ayudara a obtener líquido, pues denunciaron que durante más de una década han tenido que recurrir al llenado de cubetas durante las madrugadas.

Incluso, señalaron que la falta de agua potable terminó por provocar la reducción de las jornadas escolares en el Jardín de Niños Teotihuacán y la Escuela Primaria Laurencio Gallegos, por lo que los estudiantes únicamente asistirán de 9 de la mañana a las 11:00 horas con la intención de que no estén expuestos a las altas temperaturas de la región.

“¡Queremos agua! ¡Queremos agua!”, gritaron niños y adultos, quienes con sus cuerpos bloquearon el paso en la avenida Fundadores y sostuvieron letreros en los que le exigieron que los escuchara, pero el vehículo de la mandataria dio vuelta frente a los manifestantes y tomó otro camino para retirarse del lugar.

La gobernadora acababa de salir de un evento realizado en las instalaciones del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 11, localizado en la Ciudad del Conocimiento, por lo que al enterarse los residentes de su presencia decidieron cerrar el camino para que sus exigencias fueran escuchadas, pero no lograron hablar con ella.

“Llevamos años, ¡años!, no semanas, que no tenemos agua en todo el día, llega a la una de la mañana y a las cuatro ya no hay agua. Y cuando llega es con muy poca presión, sale muy sucia y no sube a los tinacos, entonces es muy tedioso que llevamos años sin una gota de agua”, dijo la señora Cinthya, residente del fraccionamiento, quien formó parte de los protestantes.

Aunque la gobernadora se retiró del lugar, los residentes interceptaron las camionetas de algunos funcionarios que también regresaban del evento educativo, como el titular de la Secretaría de Educación y Deporte, Javier González Mocken, quien bajó de su camioneta para escucharlos y registró sus nombres con la promesa de hacerle llegar a la mandataria sus peticiones.

“Todos los días es el mismo problema porque no tenemos agua, no tenemos la presión suficiente y el agua llega si acaso a la una o dos de la mañana, pero llega sucia, con óxido, con tierra, todo nos avientan por la tubería”, dijo Daniel A., quien explicó que algunos vecinos decidieron instalar tinacos en sus casas para guardar el líquido, pero la falta de presión evita que se llenen.

Además, señaló que a pesar de que la mayoría de los residentes trabaja desde muy temprano, tienen que despertarse durante las madrugadas para aprovechar la poca presión que se registra y llenar algunos recipientes para poder usar en el día, pero para su consumo personal deben comprar constantemente garrafones de agua.

Ante la situación, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento explicó que se trata de la misma problemática que se registra en gran parte de la ciudad, pues la alta demanda en el servicio del agua potable, a causa del incremento en la temperatura de la región, ha provocado que disminuya la presión y escasee el líquido, por lo que exhortó a la población a cuidar su uso.