Reclama viuda de Oropeza por asesinatos de periodistas

Ciudad Juárez.— A través de una carta que le entregó ayer durante su visita a esta frontera, la juarense Patricia Martínez viuda de Oropeza le reclamó al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, por la apatía e indiferencia de los tres niveles de Gobierno a los actos de violencia contra los periodistas.

“¿Qué salida le piensa dar al caso de la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea (asesinada el 23 de marzo 2017 en la ciudad de Chihuahua), de cuyos asesinos siguen libres paseándose impunemente por las costas del Pacífico sin temor a ser llamados a cuentas por una justicia de opereta?”, cuestionó al funcionario federal.

Dijo protestar de la manera más enérgica por la apatía e indiferencia en contra del ejercicio del periodismo libre en México y la libertad de prensa, que tan sólo en lo que va del presente año ha cobrado las vidas de siete periodistas mexicanos, para quienes hubiera sido mucho más seguro ejercer su profesión en países que se encuentran en estado de guerra que en México, donde tanto se esgrime el Estado de Derecho como garante.

“Puedo hablar yo, la viuda del periodista, doctor Víctor Manuel Oropeza Contreras, inmolado en el ejercicio de su deber como analista y editorialista del periódico El Diario, cuyo crimen no fue investigado en los términos en los que deberían haber sido investigados y llevados hasta sus ultimas consecuencias, y en lugar de ello fue aprovechado de modo vil y oportunista por personas que durante las luchas por la democracia en Chihuahua fueron prometiendo que destaparían la cloaca, sin querer reconocer que ellos mismos ya se estaban convirtiendo en parte de las aguas negras debajo de esa inmunda cloaca”, reclamó.

“En los Estados nadie les dará seguimiento a los asesinatos de periodistas”, escribió al funcionario federal durante su visita a Ciudad Juárez, donde encabezó el acto de Disculpa Pública y Reconocimiento de Responsabilidad Internacional por el asesinato de la juarense Silvia Arce, desaparecida el 11 de marzo de 1998 en esta frontera.

También le mostró su desaprobación por haberse prestado a convertir los espacios de reparación de daños a víctimas de la violencia en México, “como yo, en espectáculos de calidad circense que no efectúan reparación alguna que pueda considerarse trascendente, y menos cuando son acompañadas de ‘acuerdos’ y ‘convenios’ a los que en los hechos no se les dará seguimiento alguno y son aprovechados oportunistamente para la ‘foto de oportunidad’ por aquellos que en sus inicios prometieron que serían diferentes a los lastres de la hegemonía oficialista del pasado”.

La juarense hizo hincapié en que la racha sangrienta en contra de los periodistas en México escaló a niveles nunca antes vistos, por la impunidad total en la que quedó el crimen de su esposo, el 3 de julio de 1991.

“Si no había repercusiones ni castigos para los criminales, ¿qué habría de detener a los que quisieran seguir el ejemplo? Doy por concluida mi protesta, presentada ante usted por la inacción y el silencio guardados por tanto tiempo ante un caso que, repito, jamás fue investigado ni siquiera en los términos que pedía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, agravando el ‘carpetazo’ dado a un caso de alto impacto a sabiendas de que la notoria impunidad genera demasiadas sospechas que se van agregando a las que ya se tenían, y la omisión del caso se convierte así en una acción de encubrimiento y en complicidad. Así ven los medios internacionales a México en donde es mucho más peligroso para los periodistas mexicanos ejercer su profesión que en otros países que se encuentren en estado de guerra tales como Ucrania”, señaló.

Aunque a nivel nacional se ha dado a conocer el asesinato de siete periodistas durante 2022, el Gobierno federal sólo reconoce a seis víctimas en lo que va del año, de acuerdo con el informe de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, presentado el pasado 8 de marzo por Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.

Al ser cuestionado ayer sobre el dato erróneo, Encinas Rodríguez dijo que el Gobierno federal tiene “plenamente reconocidos los seis, hay gente que no necesariamente fue ultimada por su trabajo periodístico, realizaba otras actividades, y las fiscalías han venido definiendo cuál es el verdadero móvil de su homicidio”, aunque no dio a conocer al periodista que no está siendo tomado en cuenta.