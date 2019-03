Reclama que anuncien ayuda que ‘no le dan’

Luego de que el gobernador Javier Corral Jurado anunció un nuevo “apoyo adicional” a la Casa del Migrante, su director pidió a las autoridades dejar de reportar ayuda que no le han dado.

“Hasta ahorita apoyo económicamente no –han dado– (…) Yo ya les pido –a las autoridades estatales– que ya no publiquen que me dan si no me dan, yo ya no quiero esas cosas. Ahorita lo que importa es el servicio, pero también que no sean indiferentes, que pongan su granito de arena”, dijo el sacerdote Francisco Javier Calvillo.

Lo anterior luego de que al ser cuestionado sobre la situación de los migrantes en Juárez, el gobernador destacó que el pasado 2 de marzo le expuso al presidente Andrés Manuel López Obrador la contingencia migratoria en Juárez, por lo que el coordinador nacional de Protección Civil, David León, ya se puso en contacto con él pero que no han dado respuesta a la petición de recursos, por lo que el Estado se está haciendo cargo del problema y ha apoyado a los albergues.

“Mientras nosotros nos estamos haciendo cargo de ese tema, de ese problema pues que corresponde a la Federación. Nosotros los estamos recibiendo ahorita en el –gimnasio del– Colegio de Bachilleres y colocándolos en los albergues que ya están en colaboración y convenio con nosotros, acabamos de darle un apoyo adicional a Casa del Migrante”, declaró Corral Jurado.

Sin embargo, el director del albergue católico que actualmente hospeda a casi 400 migrantes negó haber recibido algún apoyo, pese a que la semana pasada aceptó a un grupo de 100 migrantes del gimnasio del Colegio de Bachilleres, algunos de los cuales decidieron salir.

De acuerdo con el sacerdote, el único apoyo que ha recibido este año del Estado ha sido en seguridad, con la vigilancia de la Policía Estatal, y un convenido en el adeudo en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) que se logró en el módulo de atención, luego de los directivos de la descentralizada lo citaron y no lo recibieron.

Calvillo explicó que ya se debían 107 mil pesos de agua de la Casa del Migrante y 9 mil pesos de la Casa del Ejercicios, la cual se tuvo que acondicionar para recibir a más migrantes, por lo cual se buscó el apoyo de la JMAS y fueron citados el lunes por el director General de Cultura del Agua, Humberto Uranga, pero al llegar no fueron atendidos.

Dijo que al no ser atendidos, un trabajador del albergue que lo acompañaba decidió formarse en el módulo de Atención Ciudadana para solicitar un convenio, por lo que se les proporcionó el mismo descuento de aproximadamente el 50 por ciento que se le ofrece al resto de los usuarios cuando se acercan a realizar un acuerdo de pago.

Por ello, lo que tendrá que pagar ahora el albergue son 51 mil pesos por el recibo de agua de la Casa del Migrante y 3 mil 500 por la Casa de Ejercicios.

Además de los 54 mil 500 que deberán pagar, también se requiere llenar el tanque de 5 mil litros de gas que se utiliza diariamente para que los cientos de migrantes se bañen y se les pueda servir comida caliente.

Con un promedio de 70 a 100 personas que arriban diariamente, ayer ya sumaban 2 mil 496 migrantes los que esperaba en Ciudad Juárez su ingreso a Estados Unidos para solicitar el asilo político.

Destacó además que hasta hace unos días el tiempo de espera de los migrantes en Ciudad Juárez era de dos semanas, debido a que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) está recibiendo grupos muy pequeños, se calcula que ahora van a esperar hasta un mes antes de ser llamados al Puente Internacional Paso del Norte. (Hérika Martínez Prado)