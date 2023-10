Recibió pareja amenazas para asesinar a ministerial

Ciudad Juárez.- Por orden y bajo amenazas de “El Rolas”, Ever Daniel B. G. y Mónica Jessica N. participaron presuntamente en el asesinato del agente ministerial José Iván S. L. el pasado 27 de septiembre, de acuerdo con declaraciones de ambos que fueron validadas y leídas durante la audiencia de vinculación o no a proceso de la pareja.

“Cómo chingaos que no, culera, sino la matamos a la v...”, relató N. Fueron las palabras del sujeto de nombre Rolando que era quien recibía las órdenes de a quién victimar, y organizaba el asesinato.

N., de acuerdo con la información compartida durante la audiencia, fungió como vigilante de la llegada del agente al gimnasio ubicado en la calle Amapolas cruce con calle Cadmio en la colonia Altavista donde fue atacado cerca de las 6:00 de la tarde del pasado viernes.

Lo asesinaron personas que iban a bordo de un automóvil Chevrolet Cavalier blanco, modelo 2001, el cual fue llevado, presuntamente, a la casa que rentaba N., en la colonia Insurgentes, dos días antes del ataque. Ese día, Ever Daniel B. G. lo condujo al inicio, para ir a recoger a las otras personas que irían a “jugar”, como se refirió N. que le decían a planear y ejecutar un asesinato.

Día del ataque

La mujer llegó el día del ataque a calles cercanas al establecimiento a bordo de un Ford Fusion 2015 negro, en el que fue ubicada junto con B. G. discutiendo de manera ruidosa, interacción con la Policía Estatal que llevó a su detención por presuntamente intentar sobornarlos para que los dejaran libres.

En ese automóvil observó si llegaba o no la camioneta oficial del agente S. L., una camioneta tipo pick up Dodge RAM 2022 color blanco, aunque no le tocó verlo arribar. Supo del ataque por una llamada enlazada con varias personas, incluidos “El Rolas”, “Meño” y N., en la que escuchó a una mujer decir “va saliendo, va saliendo”, y posteriormente “dale, dale al carro”.

Evidencias videográficas y declaraciones así como reconocimiento fotográfico por parte de un testigo protegido ubicaron en la escena a B. G., quien también fue puesto a disposición bajo el nombre Ever Donanim P. M., lo que fue tomado en cuenta por la jueza Yira Célida Ochoa Contreras para vincular a proceso a la pareja.

Asimismo, se fijó un plazo de cierre de investigación complementaria de seis meses, que termina en abril, a solicitud del Ministerio Público considerando el resto de pruebas que les quedan por recabar y los tiempos para análisis forenses.

