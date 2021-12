Reciben juarenses despensas y cobijas

Ciudad Juárez.— Familias de la calle Flamingo, en la colonia Pánfilo Natera, recibieron el apoyo de la Dirección de Desarrollo Social, que hizo la entrega de 60 despensas para las personas que viven con escasos recursos. Además, se repartieron cobijas durante la mañana de ayer.

Estela Morales, una de las vecinas que se vieron beneficiadas, mencionó que esta temporada ha sido complicada para ella, ya que es adulto mayor y se encuentra desempleada, y es por eso que agradeció la ayuda de la dependencia.

“Me siento bien contenta por este apoyo que nos dieron, porque a veces no tenemos para comer; como yo, que ya soy mayor y no estoy trabajando, me cayó muy bien este apoyo. Sobre todo ahorita en estas fechas me hace muy bien esta despensa”, mencionó.

Armando Salas, coordinador de las zonas dos y tres, informó que en lo que va de esta administración han beneficiado a muchas colonias vulnerables de la ciudad con despensas que incluyen productos de la canasta básica, como aceite, harina, latas, leche y cereal, entre otros alimentos.

Además, durante esta temporada de invierno han repartido cobijas y próximamente entregarán calentones.

Todos estos apoyos van dirigidos a las personas que menos tienen y que les es complicado adquirir un calentón para mitigar las bajas temperaturas que se presentan en la frontera.

“Ahorita por las fiestas decembrinas entregamos bolos, cobijas, despensa… y estamos próximos a entregar calentones, probablemente lo hagamos esta semana o a principios de la que entra. La contingencia es la razón por la que lo hacemos, porque sabemos que el frío es muy intenso”, expresó.

Explicó que para que una colonia pueda recibir estas ayudas es importante que se cuente con un comité de vecinos, donde se hace el contacto con el presidente para que se determine cuál es la ayuda que se necesita, y en caso de que se solicite un apoyo especial, se hagan los trámites correspondientes.

“Tenemos la instrucción del señor presidente de detectar a las personas que más necesitan la ayuda y hacemos el trámite correspondiente para que ellos tengan una mejor calidad de vida, como las personas que pierden su hogar por incendio, los que necesitan medicinas… se les brinda el apoyo”, mencionó Armando.

Se informó que además de la Pánfilo Natera, los vecinos de las colonias Santa María y Morelos también fueron beneficiados con entrega de despensas y cobijas. Otros sectores de la ciudad que también se apoyará en los próximos días son la colonia Díaz Ordaz, López Mateos, Nueva Galeana y Mariano Escobedo.