Reciben alumnos y padres a maestro recién liberado

Recibido por sus alumnos y por los padres de familia, el docente de la primaria José Vasconcelos, quien fue arrestado el pasado lunes, acusado de haber maltratado a un niño, abandonó la noche de ayer las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, luego de que no se ratificó la denuncia en su contra, informó Marisa Cardona, coordinadora del departamento de Convivencia Escolar de la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte (SEyD).

Dijo que cuando se dio el reporte por parte de la abuela del menor, se cumplió con el protocolo que ya está establecido por la SEyD de dar aviso a la Policía y se hizo la investigación.

“Por parte de nosotros de Educación pedimos la información correcta y viable por parte de supervisión y dirección, no la hicieron llegar y bueno, fue quizá un momento de que, eran ensayos de fin de cursos por la graduación y el maestro le había dado ya varios llamados de atención al muchachito y yo creo que al final fue el cansancio de estarle llamando la atención, nunca lo golpeó, fue una reprendida, pero estamos hablando de algo leve como para decirle: ponme atención, te estoy hablando”, mencionó.

Dijo que en la investigación que se hizo con sus superiores sobre si había una queja con los padres de familia, se encontró que no, y que en 10 años laborando en esa escuela, no contaba con una sola incidencia negativa.

“Para mí fue algo sorprendente que el día de ayer cuando ya él fue liberado, antes de las 8:00 de la noche, me estuvieron llegando fotografías donde estaban ahí sus alumnos esperándolo, sus alumnos de grupo y padres de familia, es un maestro muy querido por la comunidad, aclaro también que el alumno al que tuvo que reprender no es alumno de él, es del otro sexto pero la maestra de él estaba haciendo las invitaciones de la graduación y al maestro le tocó irse a los ensayos, como maestra yo sé que esas situaciones se complican más por el calor y más porque es el fin de cursos y más porque los alumnos saben que ya van de salida y que ya ‘tú maestro no me puedes hacer ni decir nada, todo eso lo entiendo”, comentó.

De acuerdo al comunicado de prensa que difundió la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) el martes, los agentes atendieron un llamado donde reportaron un caso de maltrato infantil en un plantel educativo ubicado en el cruce de las calles Senderos de Mendizabal y Senderos de Pamplona del fraccionamiento Senderos de San Isidro.

Al arribar entrevistaron con la quejosa quien manifestó que su nieto le habló por teléfono para señalare que su profesor lo había golpeado y al escucharlo muy asustado hizo el llamado a la autoridad, por lo que los policías se entrevistaron con el niño, el cual denunció que su profesor lo había golpeado con el puño en la cabeza, y ante el señalamiento directo procedieron a la detención de Erick M. O. de 42 años.

En cuanto a la sanción administrativa al maestro, Cardona dijo que será determinada por la directora y la supervisora de la zona pero que definitivamente no causa baja ni suspensión.