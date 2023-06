Reciben a migrantes con la mesa servida

“Ya vamos a comer, ya vamos a comer”, dice emocionada Alana, de 3 años de edad, a su muñeca, mientras espera sentada junto a sus papás que les sirvan un plato de comida en el comedor para migrantes de la Catedral de Ciudad Juárez.

Desde hace dos semanas la pequeña venezolana es una de las hasta más de mil personas en situación de movilidad que son beneficiadas diariamente en los comedores de la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, Casa Betania, el Consejo Estatal de Población (Coespo) o por medio de organizaciones como Casa Centro de Promoción Juvenil y Abara, con apoyo de otras fundaciones, empresas, grupos religiosos y voluntarios fronterizos.

Coespo y el Banco de Alimentos

Para los mexicanos y extranjeros que se encuentran varados en Ciudad Juárez, que son deportados de Estados Unidos o que arriban diariamente a esta frontera en busca de cruzar a Estados Unidos, la prioridad cada día es acceder a un plato de comida caliente y agua, por lo que distintos actores buscan cubrir dicha necesidad.

“Nos hemos topado con casos que son unidades familiares y han tenido uno o dos días sin haber probado algún un alimento caliente, vienen deshidratados y con algunas necesidades médicas, gastrointestinales o de la piel”, informó Luis Dirvin García, coordinador del Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM) del Coespo, en donde desde el mes pasado todos los martes y jueves se ofrece alimento hasta a 200 personas con apoyo del banco de alimentos de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac).

‘La Esperanza’ de una comida balanceada

Con el apoyo de los migrantes que se alojan en el albergue La Esperanza, dirigido por el pastor Víctor Hugo Sánchez, y el personal de Coespo, ambos días, de 10:00 de la mañana a 12:30 de la tarde, se ofrece un plato de comida balanceado, una bebida y una fruta a quienes acuden al edificio ubicado a un costado del puente internacional Paso del Norte.

“El 50 por ciento son personas que están en el campamento (coordinado por el municipio) y el otro 50 por ciento son personas que vienen en tránsito”, informó García, quien dijo que la semana pasada acudieron más de cien personas cada día, por lo que el resto de los alimentos se le donaron al albergue La Esperanza.

“Es importante que se pueda garantizar por lo menos un alimento balanceado, con proteína, granos y fruta”, dijo el funcionario estatal, ya que muchas veces aunque puedan acceder a otro alimento después en la calle no necesariamente es nutritivo.

A pesar de que no existe un mecanismo de medición preciso, de acuerdo con activistas y autoridades locales, actualmente permanecen en la ciudad unas 7 mil personas en busca de ingresar a Estados Unidos, la mayoría a través de la aplicación móvil CBP One, aunque también existe una minoría que busca ser recibida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) sin una cita, en un puente internacional, mientras esperan en albergues, campamentos, hoteles, casas o cuartos de renta, edificios abandonados o acogidos por programas de apoyo.

Llegan a la Catedral

En octubre del año pasado también comenzó a operar el comedor para migrantes del Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano, instalado en las oficinas de la Catedral, al cual actualmente acuden hasta 700 personas diariamente, de lunes a viernes.

“Teníamos el programa para la gente de Haití de despensas, hospedaje temporal, pero en octubre (de 2022), cuando vimos que los venezolanos estaban siendo expulsados, vimos también que ellos estaban buscando comida hecha, porque estaban en la calle; entonces empezamos con burritos, eran 30, 40 por día. Como en noviembre empezó a subir a 100, en diciembre 300, ya de enero para acá se multiplicaron. Ahorita más o menos son como 700 personas por día, es un número muy alto, y muchas personas llegan buscando asesoría legal, ropa, muchos preguntan por hospedaje temporal”, narró su coordinadora, Cristina Coronado.

De 11:00 de la mañana a aproximadamente 5:30 de la tarde, de lunes a viernes, los migrantes entran en grupos de cien en cien, y después de orar reciben un plato de comida, el cual puede volver a servirse para los niños.

Quienes acuden a la Catedral también pueden ser asesorados en el uso de la aplicación CBP One, trasladados a un albergue o acceder a un programa de vivienda temporal; sin embargo, hace unas semanas Coronado comenzó a notar que algunas familias con menores de edad acudían en la mañana y por la tarde regresaban para pedir otro plato de comida para los niños, debido a que no encontraron trabajo en la ciudad.

Por ello, además de que apoya a más de 32 familias con despensas, un mes de renta y ollas para que cocinen, en las tardes reparten paquetes en los que integran un litro de leche, jugos, agua, galletas, cereal y sándwiches, para que otras familias también puedan cenar.

“Llegan en la tarde a decirnos: vine en la mañana, no son todos pero son familias, porque hay gente que una vez come y ya no vuelve a comer (en el día)”, explicó Coronado, mientras que Alana y sus padres, quienes salieron hace tres meses de Venezuela y llegaron hace dos semanas a Ciudad Juárez, disfrutaban de un plato de pasta, frijoles y ensalada de atún.

Con un sueldo mínimo de 14 dólares al mes por trabajar como repartidor de carnes, cuyo kilo le costaba 7 dólares, el padre de Alana decidió migrar con su hija y su esposa, quien tuvo que abandonar sus estudios de Administración de Empresas en el tercer semestre, narró.

Entre quienes acuden actualmente al comedor de Catedral se encuentran familias o grupos de adultos que viven en hoteles, edificios, en el campamento ubicado junto al puente Lerdo o que acaban de arribar a la ciudad, ya sea devueltos de Estados Unidos o del sur de México; la mayoría venezolanos, pero también mexicanos, nicaragüenses, ecuatorianos, hondureños, salvadoreños, haitianos, cubanos, guatemaltecos, e incluso el miércoles acudió un hindú, quien pidió ser trasladado a un albergue.

Recorre Abara las calles

Otras agrupaciones han acudido hasta donde están las personas migrantes, como ocurrió durante más de un mes, entre marzo y abril, con la organización estadounidense Abara, la cual recorrió durante las noches las calles de la ciudad para llevar cenas a al menos 250 personas en edificios, casas abandonadas o las plazas públicas en donde dormían migrantes.

Durante dos meses, la familia Almada Mireles y un grupo de amigos también apoyaron diariamente a las personas que permanecían en el campamento ubicado en el exterior del Instituto Nacional de Migración (INM), hasta que fueron trasladados al campamento coordinado por el Municipio, a donde actualmente acuden una o dos veces por semana los maestros y estudiantes de Casa Centro de Promoción Juvenil.

Además de llevarles alimentos, los jóvenes reúnen otros artículos como ropa y hacen dinámicas con los niños, informó la directora de Casa, Teresa Almada, sobre la acción que además de apoyar a los migrantes sensibiliza a la juventud juarense con la realidad que viven quienes por algún motivo tuvieron que dejar todo en sus lugares de origen para ir en busca de una mejor calidad de vida para ellos o para sus familias.

“Ojalá y los juarenses nos destacáramos por nuestra calidez con las personas que por alguna circunstancia tienen que abandonar sus lugares de origen. Es muy impresionante escuchar sus historias, primero todo lo que han tenido que pasar en sus lugares de origen, luego al llegar hasta aquí, caminar, abusos, abusos sexuales algunas mujeres, abusos policiacos; todo tipo de problemas”, comentó la activista, quien invitó a la comunidad a ser solidaria para ayudar a que sea un poco más digna su estancia en Juárez