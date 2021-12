Recibe Ingrid Camila su última quimioterapia y lo celebra con su familia

Ciudad Juárez— Con carros decorados con globos y mensajes de apoyo, familiares de la pequeña Ingrid Camila Guerrero Ceja se dieron cita esta mañana en las instalaciones de Asociación de Padres de Niños con Cáncer y Leucemia (Apanical) para celebrar la última quimioterapia de la menor.

En los brazos de su padre fue como la pequeña salió por la puerta de la asociación en donde los presentes le brindaron aplausos y entonaron en su honor la frase "Sí se pudo".

Su madre, Cinthia Ceja, explicó que fue diagnosticada a los cinco años y tres meses con astrocitoma pilocítico cerebral y después de dos años pudo recibir su última quimioterapia este día.

"No me la creo estoy sumamente agradecida, no tengo palabras para agradecer lo que ha logrado Dios con mi hija, estoy agradecida con la asociación por darle la oportunidad de tratamiento a Camila que el día de hoy se dio conclusión", expresó.

Fueron alrededor de 10 autos los que partieron rumbo al domicilio de la menor en donde continuó el festejo en donde se brindó una comida a los asistentes.