Recibe gobernadora a CBP y Border Patrol en oficinas estatales

Ciudad Juárez.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván sostiene esta tarde una reunión con autoridades norteamericanas de la Patrulla Fronteriza así como de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

Poco antes de las 5 de la tarde la comitiva de la representación de las autoridades norteamericanas llegó a las oficinas del gobierno estatal.

De acuerdo con personal estatal, los temas a tratarse son los migrantes centro y sudamericanos, también los largos tiempos de espera que se registran en los últimos días y el contrabando de drogas y personas.

En la reunión participaron el comisionado asistente ejecutivo del CBP; José Gardea, jefe de División del U.S. Border Patrol; Daniel Sandez, asistente del U.S. Border Patrol; Julio Rodríguez, coordinador de seguridad fronteriza de CBP; Timothy Sullivan, agente de Patrulla y jefe adjunto del U.S. Border Patrol; Arturo Borrego, jefe adjunto del U.S. Border Patrol; Jorge Reynosa, comandante de vigilancia del U.S. Border Patrol.