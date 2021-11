Recibe a ciclistas Museo de San Agustín

Ciudad Juárez— El grupo de ciclistas Chavorrucos Rides pedaleó el pasado sábado hasta el Museo Regional del Valle de Juárez para conocer un poco más acerca de la cultura maya a través de la exposición Yaan Junteenak, exhibida en el recinto gracias a una alianza con el Museo de Bécal en Campeche.

Esta asociación visita cada fin de semana lugares históricos del estado y ahora tocó el turno de acudir al recinto cultural popularmente conocido como “Museo de San Agustín”; Ernesto Robles Quiñónez, profesor y colaborador del sitio, les dio un recorrido por cada uno de los rincones del inmueble.

“Eran 11 ciclistas que aprovecharon que andaban paseando por acá y planearon la visita al museo porque supieron de la exposición de los mayas y tocó tenerlos aquí”, expresó Ernesto, y compartió que su próxima parada sería en Los Arenales.

Agregó que éste no ha sido el único grupo de velocistas que visita dicho museo.

“Han existido otros que aprovechan que andan en el Valle y llegan al museo. Cada fin de semana vienen ciclistas, a veces son grupos como de cuatro personas, pero ahora sí era un grupo más numeroso”, explicó.

Robles Quiñónez compartió que los habitantes del Valle de Juárez buscan resaltar las cosas positivas del lugar para mostrar a la gente que pueden tener eventos de sana convivencia.

“Que la gente tenga la oportunidad de salir y seguir disfrutando, no se debe tener miedo a salir, cuando empezó la violencia nadie salía de sus hogares, todos nos manteníamos encerrados, pero no se puede vivir así y tenemos que salir, con la pandemia volvió a pasar lo mismo y la gente está saliendo otra vez, porque los seres humanos no nacimos para estar encerrados”, aseveró.

Por último, compartió que ya comenzaron con la colecta de juguetes por el Día de Reyes, por lo que a las personas interesadas en hacer un donativo les piden que no sean juguetes bélicos.

