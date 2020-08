Rechazarán obra si no cumplen con reglamento, dice Cabada

Ciudad Juárez— Las opciones de remediación que presentó el Municipio al Estado en la gaza “Héroes de la Salud” del bulevar Juan Pablo II y Francisco Villareal son que a pesar de que la idea era evitar los semáforos de sur a norte, se les dé un espacio a los vecinos aledaños para retornar, y de oriente a poniente que el acceso al sur no esté riesgoso, anotó el alcalde Armando Cabada.

“Si al final del día no cumplen con el reglamento, no vamos a recibir la obra. Espero que cumplan, la verdad creo que es una obra necesaria para Ciudad Juárez, es lamentable que no hayan previsto este tipo de condiciones y situaciones”, agregó.

Cabada dijo ayer que la administración municipal ha estado en permanente comunicación con el Gobierno del Estado, y se han presentado distintas opciones, “las decisiones las están tomando ellos”.

Sin embargo, si no se cumple con el reglamento no se va a recibir la obra, reiteró.

“Estoy seguro de que lo van a resolver y ya con la conformidad, inclusive de los vecinos, nosotros recibiremos”, agregó.

Expuso que la construcción de la gaza fue para precisamente para evitar los semáforos de sur a norte, pero ese plan se tendrá que cancelar, ya que se mantendrán.

“La gaza era para eso, obviamente se le puede dar un espacio breve (de tiempo en los semáforos), sobre todo a los vecinos que necesitan utilizar ese retorno”, mencionó Cabada.

“Me preocupa de oriente a poniente el acceso que la gente tendrá rumbo al sur; que se haga con cuidado, que no sea riesgoso para quienes vayan a dar esa vuelta”.

La gaza construida en el cruce del bulevar Juan Pablo II y avenida Francisco Villarreal Torres tuvo un costo de 65 millones de pesos, de acuerdo con información proporcionada por Gobierno del Estado.

Dicha estructura inició su construcción desde el 9 de agosto de 2019, y tras una serie de retrasos y modificaciones, la obra fue abierta a la circulación el pasado domingo 16 de agosto.

El proyecto de la construcción no contempló un retorno que facilitara el tránsito a más de mil familias de cuatro fraccionamientos.

El reclamo es de los habitantes de los fraccionamientos Jardines de Aragón, Vilago, Country Senecú y Hacienda del Nogal, quienes se quejaron de que no fueron notificados de la eliminación de su principal vía de salida.

Para remediar esa omisión, se habilitó un área de retorno hacia el sentido poniente del bulevar Juan Pablo II.