Rechazan sanciones los juarenses

Fernando Méndez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Tras la aprobación en el Legislativo estatal del proyecto de ley que establece el uso obligatorio del cubrebocas en el que se imponen infracciones al ciudadano que no lo porte, juarenses consideraron que la legislación no ofrecerá ningún aporte al combate del Covid-19.

“No estoy de acuerdo, solamente porque no hay dinero como para estar comprando cubrebocas a cada rato. En lugar de eso, ¿por qué no los reparten? Prefiero que ellos paguen para comprar cubrebocas y nos los repartan en lugar de estar pagando multas yo porque se me olvidó en la casa”, estimó Rolando Ruiz, vecino de la colonia Cuauhtémoc.

Otras personas opinaron que, ante el incremento del precio del insumo sanitario, se hace imposible cumplir con el mandamiento.

¡Aquí los únicos que ganan son las personas que andan vendiendo cubrebocas a 30 ó 50 pesos cada uno, imagínese, tengo que escoger entre comprar cubrebocas, comer o pagar multas”, dijo Sandra Gutiérrez, dependiente de una tienda de abarrotes en la colonia Margaritas.

Ayer, con 22 votos a favor, 7 en contra, una abstención y la ausencia de tres diputados, se aprobó la Ley que Regula el Uso Obligatorio del Cubrebocas y Demás Medidas para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad Covid-19 en el estado de Chihuahua.

A partir de la publicación de esta ley en el Diario Oficial del Estado, las autoridades podrán arrestar hasta por 12 horas y aplicar multas de 1 a 5 UMAs (86 pesos aproximados) a los ciudadanos que se opongan y de hasta 25 UMAs a los negocios, previa amonestación.

“Está bien lo del cubrebocas, pero no tienen por qué infraccionar a las personas. Hay mucha gente que se vio afectada y no tienen dinero para comprar uno, menos para pagar multas”, dijo Patricia Unzueta, vecina de la colonia Partido Romero.

Junto con Chihuahua, otros 12 estados del país también cuentan con leyes aprobadas, decretos u ordenanzas en relación con el uso obligatorio del cubrebocas, algunas vigentes desde abril pasado.

En el país se ha generado un gran debate por estas medidas, ya que las autoridades de salud han manifestado que el uso del cubrebocas entre la población no evita el contagio de Covid-19, sin embargo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) su uso puede contener la propagación de la enfermedad.

cjuarez@redaccion.diario.com.mx