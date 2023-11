Rechazan que app CBP One se inhabilite

Ciudad Juárez.- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) desmintió el rumor de que la aplicación móvil CBP One, a través de la cual las personas migrantes pueden gestionar una cita para ingresar al país de manera regular, dejará de funcionar durante seis meses.

Tras el falso rumor de que la aplicación dejará de funcionar en seis meses y que permanecerá inhabilitada durante un lapso de seis meses, para luego volver a generar citas, el subsecretario adjunto principal de Comunicaciones del DHS, Luis Miranda, emitió un comunicado.

“No tiene nada de cierto ese rumor. La aplicación CBP One la estamos usando para programar citas para los varios puntos de entrada donde hacemos el procesamiento de esas citas y eso no va a parar: No hay ningún plan para suspenderlo ni para pararlo”, dijo el funcionario federal.

Miranda destacó que “el rumor de que la aplicación termina de funcionar en diciembre es falso. Tengan paciencia y no creen esas mentiras que se reparten por las redes”, luego de que en septiembre pasado un rumor similar de que había terminado el funcionamiento de la aplicación provocó que miles de personas agilizaran su viaje hasta la frontera.

Desde el 18 de enero de 2023, CBP One es la manera oficial establecida por el gobierno de Joe Biden para que quienes buscan solicitar asilo o refugio en Estados Unidos puedan ingresar por un puerto autorizado, con una cita otorgada con una fecha y una hora determinada. Aunque no se trata aún del proceso de asilo.

Al gestionar la cita, gratuita, los solicitantes pueden escoger entre ocho puertos de entrada oficiales a Estados Unidos. Nogales, en Arizona; Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo o El Paso, en Texas; Calexico o San Ysidro, en California.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), desde el 18 de enero hasta el 31 de octubre, casi 324 mil personas, principalmente de origen venezolano, mexicano y haitiano obtuvieron una cita para presentarse en alguno de los puertos de entrada autorizados en toda la frontera con México.

Informó que un porcentaje de las citas diarias disponibles se asigna a los primeros perfiles registrados de CBP One, por lo que se dará prioridad a los no ciudadanos estadounidenses que hayan estado tratando de obtener citas durante más tiempo.