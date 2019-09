Rechazan presencia de GN para frenar cruces

Ciudad Juárez— A través de muestras de arte, juarenses que conforman la agrupación denominada “Movimiento contra la Militarización de Juárez” protestarán en contra de la presencia de la Guardia Nacional en esta frontera para frenar el cruce de los migrantes.

El evento se realizará debajo del lugar conocido como “Puente Negro”, el cual se encuentra sobre el bulevar Bernardo Norzagaray, debido a que se trata de un punto representativo para la migración que llega a esta ciudad con la intención de cruzar hacia El Paso, Texas, según indicaron organizadores.

Además de que la presencia militar en el país no ha dado resultados para frenar los principales delitos como los homicidios, el Ejército ahora se dedica a violentar los derechos de los migrantes, asegura José Luis Castillo, quien forma parte de esta agrupación y que es padre de Esmeralda Castillo, joven desaparecida en esta ciudad.

“Es triste que nuestro Ejército esté al servicio de los Estados Unidos, que esté al servicio de Donald Trump, ya tenemos un muro humano con la presencia de la Guardia Nacional”, mencionó.

Elizabeth Nieto, otra integrante del frente, refirió que durante la crisis que sufrió Ciudad Juárez de 2008 a 2012 se cometieron 11 mil asesinatos, de los cuales 5 mil víctimas tenían entre 15 y 30 años de edad.

“El tiempo ha ido pasando y nos hemos dado cuenta como ciudad que la solución no es militarizar al país, la solución no es traer a los militares en las calles, porque hemos visto que en lugar de reducir se aumentan, nosotros creemos que la estrategia militar no es la correcta, la correcta son las políticas sociales y en esa medida nosotros exigimos que no se violenten los derechos”, destacó.

La integrante dijo que la inconformidad también se debe a que el actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, realizó una promesa de campaña, de que los militares estarían en los cuarteles, pero una vez que se estableció y se diseñó la Guardia Nacional, se dijo que tendría un mando civil, sin embargo se nombrará como comandante a un general de división en retiro, Luis Rodríguez Bucio.

“Es también un almirante de la Marina y solamente una comisaría federal, entonces no regresaron a los cuarteles, no hay un mando civil, es un mando militar, porque el que esté en retiro el general no lo hace menos militar y otra cosa”, reiteró.

Dijo además que el Observatorio Nacional Ciudadano establece que el número de homicidios dolosos en el país es de los niveles más altos desde hace 22 años, por lo que no se realiza un combate efectivo a la delincuencia.

“Otro punto de incongruencia es que (AMLO) dijo que la Guardia Nacional jamás iría contra el pueblo y está controlando al pueblo migrante, que es pueblo finalmente”, agregó.

El evento de arte y protesta se realizará el 21 de septiembre de las 2:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, explicó Irving Luevano. Además de las presentaciones artísticas se leerá un pronunciamiento; la protesta principal será a las 6:00 de la tarde, indicó.

Los grupos musicales invitados son: MX Punk Metal, ZRbeats, Porno Fármacos, El Equilátero, Sick Ganga, Ruta 45, Yerbabuena. De literatura estarán presentes la Cloaca Literaria y Leticia Ruiz; en performance se contará con la presencia de Omawari nai y Ramón Padilla.

Además de que se contará con artistas que realizarán un mural, entre ellos está el colectivo Rezizte, Border Chango, Poli no Police, Morras Pintando Muros, Marisavan y Víctor Moreno.