Rechaza Jáuregui alerta roja por grupo delictivo

Ciudad Juárez.— El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno dijo ayer que las corporaciones estatales están en alerta roja, aunque no por las supuestas amenazas que han recibido de parte de un grupo delictivo.

Lo anterior toda vez que durante la mañana del martes trascendió que las autoridades se encuentran en alerta debido a que se recibieron llamados con amenazas en el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI) contra mandos de la Policía municipal, de la Agencia Estatal de Investigación y de la Policía Estatal.

Un elemento ministerial confirmó a El Diario, de manera extraoficial, que desde la noche del lunes comenzaron a recibir advertencias de un supuesto grupo delictivo, que amenazó con matar a comandantes de la Secretaría de Seguridad Pública y de las fuerzas estatales, supuestamente por apoyar a otro grupo criminal que opera en la entidad.

“No, en absoluto, siempre hay ese tipo de rumores pero evidentemente no se trata de nada serio en particular. Estamos en alerta roja pero no por eso sino porque hay que cuidar el período vacacional, hay que estar cuidando a los ciudadanos y estamos en un operativo en ese sentido”, mencionó.

El fiscal fue abordado por medios de comunicación durante una visita que realizó al representante de la gobernadora en la Zona Norte, Óscar Ibáñez.

Sobre esta visita dijo que vino a tomar acuerdos con el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, además de que se reunió con elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) sobre investigaciones que están en curso además de tratar asuntos pendientes con el representante de la gobernadora.