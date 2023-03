Rechaza IEE plebiscito sobre Centinela

Ciudad Juárez.— Luego de tres meses de diligencias, el Instituto Estatal Electoral (IEE) declaró improcedente la solicitud de plebiscito al proyecto de Plataforma Centinela durante una sesión extraordinaria celebrada en la Oficina Regional del organismo electoral en esta frontera.

En la misma sesión, la primera que se lleva a cabo en la Oficina en Juárez, se aprobó la consulta pública de manera unánime. Junto con el plebiscito, habían solicitado legisladores de Morena desde diciembre pasado, quienes adelantaron que irán a tribunales federales para impulsar el ejercicio consultivo.

“Vamos a revisar en qué términos viene la consulta para ver cómo trabajamos con ella, pero se trata de un ejercicio que no es vinculante y los funcionarios no están obligados a responder. Pero sí vamos a insistir en otras instancias en relación al plebiscito”, apuntó el líder de la bancada de Morena en el legislativo estatal y promovente de la solicitud, Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

“Nosotros la habremos de impugnar, tenemos cuatro días para impugnarla y revisaremos la consulta, aunque viene concedida”, agregó.

De acuerdo con el colegiado, la solicitud de plebiscito no fue aprobada por no cumplir con el requisito en precisar la autoría de la autoridad implicada; es decir, los promoventes no precisaron el acto que se sometería a consulta, a pesar de las diligencias del organismo electoral. La solicitud recibió el voto en contra de manera unánime durante la sesión.

A través de la figura de plebiscito, diputados de Morena buscaban frenar el Proyecto Centinela, obra insignia del Gobierno del Estado en materia de seguridad.

Para completar la consulta popular, los promoventes necesitan al menos 400 mil firmas. El resultado de este tipo de ejercicio consultivo no es vinculante, de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana estatal.

Este instrumento sólo sirve para recoger opiniones y evaluar las respuestas de la ciudadanía para que autoridad tome una mejor decisión, las opiniones vertidas no van a obligan a la autoridad a acatarlas; es decir, no son vinculantes.

El Consejo del IEE mandató emitir una convocatoria y publicar los formularios de consulta. También a traducirlos a lengua rarámuri y guarijo e instruyó al área de comunicación social para otorguen difusión al ejercicio.

Todavía existe un plazo de cuatro días para impugnar los puntos votados durante la sesión extraordinaria de ayer y revisar otras reservas que los mismos consejeros presentaron, sobre todo en la aplicación de la consulta popular.