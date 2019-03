Rechaza EU al 90% de solicitantes de asilo

Aunque el tiempo de espera podría ser de hasta 2 años, nueve de cada 10 centroamericanos que solicitan el asilo político en Estados Unidos son rechazados y retornados a sus lugares de origen, indican datos del Consulado General del Estados Unidos en Ciudad Juárez proporcionados a la Casa del Migrante.

La información se les dio durante una reunión a la que convocaron ayer las autoridades del vecino país a representantes de los tres niveles del Gobierno mexicano en Juárez, del albergue católico y de la iglesia metodista El Buen Pastor, con el fin de conocer cómo están trabajando con la crisis migratoria, informó Ivonne López de Lara, coordinadora del Centro de Derechos Humanos del albergue católico.

“Nos convocaron para hablar sobre el asilo político. Lo que están manifestando es que de cada 10 migrantes centroamericanos nueve están siendo regresados a su lugar de origen. Pero sobre la población cubana dijeron que no es lo mismo, que no saben si están siendo procesados de diferente manera, porque para ellos tienen otras políticas, otros métodos y no saben cómo van a ser intervenidos o si van a ser deportados igual”, dijo.

De acuerdo con la trabajadora social, se han registrado más de 10 mil migrantes de octubre a la fecha, para ser llamados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), de los cuales hasta ayer habían sido aceptados por el puente internacional Paso del Norte 6 mil 780.

De los más de 3 mil 200 que se encuentran varados en Ciudad Juárez, aproximadamente mil 200 están albergados, 480 en la Casa del Migrante, 180 en la iglesia metodista El Buen Pastor y el resto en el gimnasio del Colegio de Bachilleres e iglesias cristianas y católicas como Solus Cristus y San Juan Apostol. En la reunión, ayer estuvieron presentes representantes de la dirección de Derechos Humanos de Municipio, el Consejo Estatal de Protección y Atención a Migrantes (Coespo) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Sobre el denominado Protocolo 235, “nos dijeron que es una disposición que ya les llegó a ellos, pero todavía no tienen gente para regresar, no hay fecha”, comentó el pastor Juan Fierro del albergue El Buen Pastor. (Hérika Martínez Prado / El Diario)