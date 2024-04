Rechaza Conagua vigilar la extracción del agua

Ciudad Juárez.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) rechazó una propuesta del Gobierno del Estado para coadyuvar en la vigilancia de la extracción del recurso hídrico; una responsabilidad que, de acuerdo con la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), la Federación incumple en Chihuahua por falta de personal y presupuesto.

La negativa fue expuesta a este medio por la dirección de la JCAS, que agregó haber insistido en diciembre pasado en la propuesta –hecha por primera vez en 2022 al Organismo de Cuenca– ante el director general de Conagua, Germán Martínez Santoyo, cuya oficina respondió en febrero pasado.

“Niega la posibilidad de que coadyuvemos, como lo marca la ley, que se necesita la coordinación de los tres órdenes de gobierno para abastecer tanto el agua potable como el hidroagrícola; nos lo niegan, niegan la posibilidad de que el estado intervenga (…) está muy mal la gobernabilidad en Chihuahua; tenemos muchos pozos ilegales, tenemos extracciones ilegales, incluso del agua superficial y, sobre todo, nadie mide (…) Está en la total ingobernabilidad y falta de aplicación de la ley en todo el estado lo que es gestión hídrica”, dijo Mario Mata, director de la JCAS.

“Conagua no revisa los pozos particulares, sí al público urbano, porque está en las ciudades, pero para los pozos más lejos no tienen viáticos, no tienen dinero, no tiene presupuesto. No es culpa de la delegación de Chihuahua (…) pero no tienen elementos necesarios, no cuentan ni con la infraestructura ni con los vehículos ni con el personal necesario, menos con los viáticos”, agregó el funcionario.

La Conagua no respondió ayer una solicitud de información al respecto.

Mata fue entrevistado ante los resultados de la última actualización de la Disponibilidad Media Anual de agua subterránea difundidos por la Conagua y en los que se observa que diversos acuíferos en la entidad, como los que abastecen los municipios de Juárez y Chihuahua, mostraron cifras con reducción en los déficits.

Al respecto, el funcionario hizo notar que Conagua –como explica la metodología– basa sus mediciones de volúmenes de extracción en los títulos inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) que, sin embargo, insiste el funcionario estatal, no es confiable porque se explota más de lo que se reporta.

“No es confiable, porque no la miden, pueden dar una concesión de un millón, pero sacan tres o cuatro millones de metros cúbicos”, dijo.

Por eso, agregó, la JCAS solicitó a la dependencia federal que permitiera ayudar en la inspección, supervisión e “incluso la facultad de multar y de poder clausurar los pozos ilegales y multar a quien esté extrayendo más de lo que tenga concesionado o que no tenga concesión”.

La información de la JCAS agrega que la primera gestión en búsqueda de esta coadyuvancia se hizo desde octubre de 2022, ante el Organismo de Cuenca, en Monterrey, que respondió que ya había un “acuerdo marco” con el estado. Este convenio, sin embargo, informó Roque Martínez, también integrante de la dirección de la JCAS, no incluye la vigilancia, por lo que se insistió de nuevo en enero y después en diciembre de 2023.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx