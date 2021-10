Recarpetean accesos a desnivel en Las Torres

Ciudad Juárez.- El recarpeteo de aproximadamente 300 metros del carril central de sur a norte de la avenida De las Torres, a la altura de la calle Sorgo, obligó a trabajadores a mantener cerrados los accesos a dicha vialidad, casi hasta llegar a las instalaciones de Gas Natural del Norte, generando tráfico lento en el sector.

Dichos trabajos corresponden a labores de adecuación del paso a desnivel que se construye en la zona como parte del proyecto del Corredor Multimodal, y se espera que la colocación de la carpeta asfáltica quede terminada este mismo sábado, según explicó Rogelio Fernández Irigoyen, director del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, organismo responsable de la obra.

El funcionario indicó que en las últimas semanas se han estado reactivando las obras pendientes a lo largo del corredor, con la intención de terminar el proyecto lo antes posible, por lo que aún quedan adaptaciones por realizar, razón por la que se han sostenido diálogos con las empresas constructoras para revisar el estatus y avances en cada uno de los tramos.

“Las obras no se pueden parar, si no hay personal y se ponen al corriente, tendremos que rescindir de los contratos, pero no queremos llegar a eso, buscamos que se terminen”, dijo.

Los trabajos de repavimentación a la altura de la calle Sorgo continuarán la próxima semana, ahora en sentido de norte a sur, para después realizar labores de pintura, señalización y otros detalles para que el paso a desnivel sea funcional a la ciudadanía, según se dio a conocer.

Respecto a la reparación de las rejillas para la captación de agua de lluvia, Fernández Irigoyen aseguró que se han sostenido pláticas con el contratista para hacer los arreglos necesarios, sin embargo, resaltó que aún se está definiendo la logística para realizar dichos trabajos sin afectar el flujo vehicular.

“El problema es que si comenzamos a reparar vamos a cerrar por completo el tráfico, por lo que estamos viendo la posibilidad de abrir de manera temporal el desnivel en sentido de norte a sur, mientras se realizan los ajustes, sin embargo, eso ahorita no se puede, debido a que pegado al techo de la estructura corre una línea de Telmex que ya se reportó y estamos esperando que sea recolocada para poder abrir el paso deprimido”, comentó.

En el lugar se realiza la construcción de un paso a desnivel, a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, con una inversión de 53 millones 067 mil 078 pesos con IVA incluido, según se aprecia en el contrato FPFC/CO/025/2020; las empresas constructoras Reelca y Teporaca tenían un plazo de ejecución para la obra de 210 días naturales, debiendo terminarlos el 4 de abril del 2021, confirmándose casi seis meses de retraso.

Asimismo, el portal de Contrataciones de Gobierno del Estado indica la existencia de un segundo contrato expedido por el Fideicomiso hacia las empresas Perforaciones Escavalsa y Constructora y Arrendadora Impala por un monto de 12 millones 682 mil 936 pesos. Dicho convenio, identificado como FPFC/CO/023/2020, muestra que los trabajos corresponden a la construcción de un cruce pluvial en su primera fase en la intersección de Torres y Sorgo, los cuales debieron ser entregados en diciembre del año pasado.

Desde el pasado mes de mayo, vecinos del fraccionamiento Las Torres II han denunciado una serie de desperfectos en el lugar de la construcción, siendo precisamente las rejillas de captación de lluvia las que encabezan las quejas debido al desprendimiento de las mismas, causando molestos ruidos y hasta ponchaduras en vehículos.

Por otra parte, Fernández Irigoyen adelantó que otro de los puntos en donde se están realizando adecuaciones es el paso a desnivel de la calle Las Aldabas, ahí se adaptarán los carriles de entrada y salida al túnel, entre otros detalles.

